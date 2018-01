Wta Shenzhen : Sharapova ai quarti : Domani di nuovo in campo la numero uno del mondo, la romena Simona Halep, opposta in un match di secondo turno alla cinese Ying-Ying Duan.

Tennis - Wta Shenzhen 2018 : subito fuori Camila Giorgi - sconfitta nettamente da Ana Bogdan : Non è decisamente cominciato con il piede giusto il 2018 di Camila Giorgi, che nel primo turno del torneo WTA di Shenzhen è stata sconfitta dalla romena Ana Bogdan con il punteggio di 6-4 6-2. Un risultato netto, giunto al termine di un incontro che ha visto la giocatrice azzurra mai capace di esprimersi sul suo livello; soprattutto, Giorgi non è mai stata in grado di far prevalere il suo tasso tecnico più elevato rispetto all’avversaria, ...

Tennis - Wta Shenzhen 2018 : Jasmine Paolini esce di scena al primo turno. Giovane azzurra ko contro la cinese Wang : Niente da fare per la nostra Jasmine Paolini nel primo turno del WTA di Shenzhen (Cina). La Giovane azzurra è stata sconfitta dalla cinese Yafan Wang (n.172 WTA) con il punteggio di 6-0 6-4 in 1 ora e 13 minuti di partita. Proveniente dalle qualificazioni, la 21enne nativa di Castelnuovo di Garfagnana non è riuscita ad esprimere il proprio miglior Tennis contro la padrona di casa, soffrendo soprattutto nel primo parziale, come dimostrato dallo ...

Tennis - Wta Shenzhen 2018 : Jasmine Paolini supera le qualificazioni ed accede al tabellone principale : Il 2017 non è neanche terminato che la stagione Tennistica ha già preso il via. L’inizio è positivo per i colori azzurri: la truppa italiana nel torneo WTA di Shenzhen si è rinfoltita perché a Camila Giorgi, che ha avuto accesso al tabellone principale, si è aggiunta Jasmine Paolini, che ha superato le qualificazioni. La Tennista toscana si è ben comportata liberandosi prima di Anna Karolina Schmiedlova (numero 136 del ranking mondiale) in ...