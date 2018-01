Wta Brisbane | Muguruza subito fuori

Tennis - Wta Brisbane 2018 : si riparte dall’Australia. Muguruza numero uno - ma tante possibili favorite : Si ricomincia! Dopo la pausa invernale il circuito WTA riprende il suo cammino da Brisbane per il primo torneo del nuovo anno e subito scenderanno in campo tante protagoniste della passata stagione. Questo è il primo test in preparazione agli Australian Open e sarà un 2018 molto affascinante per il settore femminile, anche perchè ci sarà il grande ritorno di Serena Williams e poi sia Maria Sharapova sia Viktoria Azarenka inizieranno a giocare ...