Wii URilasciato WUP-Installer GX2 v1 3 r21

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Lo sviluppatore dj_skual ha rilasciato una nuova revisione 21 di WUP-GX2 v1.3.Questa applicazione basata su “WUPy Mod” di Yardape e sulla GUI delle sorgenti di “Loadiine GX2”, permette di installare titoli pubblici come giochi, aggiornamenti dei giochi o DLC nella memoria di sistema (NAND) o USB per WiiU. Ci sono 3 versioni: – una versione funziona da HBL channel e HBL. – Un’altra, funziona solo da HBL Channel. – L’ultima è il canale installabile WUPGX2. Attenzione:bisogna rimuovere la vecchia versione prima di installare quella nuova, perché il TitleID è cambiato! Changelog aggiunto lo scroll per i titoli lunghi se selezionato (numero 1) Risolto il problema con l’installazione della Nand e non il riavvio se nessun usb collegato: titleID modificato da “0005000057555000” a ...