Whatsapp - dal 1 gennaio sarà eliminato da alcuni smartphone : Facebook Inc, la società che ha assorbito l'applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo, ha comunicato in maniera ufficiale che Whatsapp smetterà di funzionare su determinati telefoni cellulari a partire dal primo gennaio di questo anno appena iniziato. Una notizia forse amara per i possessori di quegli apparecchi telefonici che si ritroveranno, di punto in bianco, senza la possibilità di utilizzare quella app che tanto ...

Capodanno - Whatsapp down a poche ore dalla mezzanotte : ... nonostante la compagnia non abbia rilasciato spiegazioni in merito, ma solo un breve messaggio di scuse: ' Gli utenti di Whatsapp in tutto il mondo oggi hanno subito un breve incidente che è stato ...

Whatsapp : dal 1° gennaio arrivano nuove funzionalità - ecco quali Video : I sistemi di messaggistica istantanea sono oramai diventati tra i mezzi di comunicazione preferiti dai possessori di #Smartphone: se prima le telefonate o gli sms andavano per la maggiore, adesso le Videochiamate e soprattutto i messaggi vocali sono le funzioni più utilizzate dagli utenti. Di recente, gli sviluppatori di #WhatsApp, prendendo spunto da #Telegram un'altra app di messaggistica molto famosa hanno introdotto la possibilita' di ...

Whatsapp NON FUNZIONERA' PIU' NEL 2018/ Non è una bufala : ecco i sistemi operativi colpiti dallo switch-off : WHATSAPP smette di funzionare nel 2018: non è una bufala, ma la triste realtà annunciata dal servizio di messaggistica di Facebook. ecco i sistemi operativi interessati dallo switch-off.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 04:56:00 GMT)

Whatsapp - dal 31 dicembre 2017 l’applicazione smetterà di funzionare su alcuni telefoni : Dal primo gennaio Whatsapp smetterà di funzionare su alcuni (vecchi) dispositivi. Secondo quanto riportato dal blog della famosissima applicazione, per chi usa BlackBerry OS e BlackBerry 10, Windows Phone 8.0 e versioni precedenti potrebbe esserci una brutta sorpresa, a meno di non aggiornarli. “Una decisione difficile da prendere – si legge in una nota – ma quella giusta per fornire alle persone modi migliori per tenersi in ...

Whatsapp - dal 2018 smetterà di funzionare su alcuni dispositivi : ecco quali Video : #WhatsApp, a partire dal 2018, presentera' delle novita' negative per alcuni dei suoi consumatori. Come ben sappiamo, l'app è una delle più utilizzare per inviare #messaggi o chiamare gratuitamente al solo costo della connessione internet. Attraverso la piattaforma possiamo compiere svariati gesti, come ad esempio inviare foto o la nostra posizione per permettere ad amici e parenti di raggiungerci in qualsiasi luogo. Cattive notizie per ...

Virus dal numero 3476301066 e da foto del buongiorno e buonanotte su Whatsapp : bufala o si formatta il cellulare? : Il Virus dal numero 3476301066 che formatta il cellulare lo conoscevamo già, un po' meno quello veicolato attraverso foto e immagini del buongiorno e della buonanotte condivise con lo stesso scopo attraverso WhatsApp, Facebook Messenger o altra app di messaggistica. E come già fatto in passato, è necessario precisare subito che si tratta dell'ennesima bufala, giusto per chiudere con il botto questo 2017 nel quale non ci siamo fatti mancare ...

Whatsapp : ecco gli smartphone che dal 31/12 non saranno più supportati dall'app Video : E' uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati dagli utenti, è diventato uno dei mezzi di comunicazione preferiti dagli utenti #smartphone: parliamo di #WhatsApp, una delle applicazioni più scaricate, [Video]non solo sugli smartphone, ma anche su dispositivi come pc o tablet. Grazie a funzioni come chiamate e Video chiamate, ha praticamente sostituito la tradizionale telefonata o l'invio di sms, tanto che le offerte lanciate dalle ...

Whatsapp ha annunciato che alcuni sistemi operativi non saranno più supportati a partire dal 31 dicembre 2017 : "WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni sistemi operativi telefonici dopo il 31 dicembre 2017". Lo ha annunciato in una nota ufficiale l'app di messaggistica istantanea che ha poi aggiunto di "guardare ad altre piattaforme iOS e Android"."Una decisione non facile - si legge- ma quella giusta, perché permetterà alle persone di tenersi meglio in contatto con amici, parenti e persone care. Se utilizzate uno dei dispositivi ...

Whatsapp dal 31 dicembre non supporterà più i seguenti dispositivi : WhatsApp dal 31 dicembre non supporterà più i seguenti dispositivi WhatsApp dal 31 dicembre non supporterà più i seguenti dispositivi WhatsApp , l'app di messaggistica più famosa al mondo, terminerà ...

Whatsapp : dal 2018 smetterà di funzionare su alcuni telefoni : Cattive notizie per tutti quegli utenti di Whatsapp "nostalgici" che amano i loro telefonini un po' obsoleti o che lavorano ancora con sistemi operativi che non sono più così "nuovi". Questo perché Whatsapp, l'applicazione di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, ha annunciato che non sarà più possibile aprire o verificare account su alcuni dispositivi a partire dal 1 ° gennaio 2018. Ecco i dispositivi penalizzati All'inizio di ...

Whatsapp : dal 2018 cesserà lo sviluppo su alcuni smartphone : ecco quali : Il 2017 sta per finire e a breve ci troveremo in un 2018 che porterà tantissime novità dal punto di vista di sviluppo tecnologico. In questo 2017 ci sono stati molti passi in avanti e anche le applicazioni che installiamo quotidianamente sui nostri smartphone hanno subito diverse modifiche e aggiornamenti. È il caso di Whatsapp, l'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo. Tuttavia, così come ci sono gli aggiornamenti per smartphone ...

Dal 2018 Whatsapp cesserà lo sviluppo su alcuni vecchi cellulari : E in un mondo sempre più interconnesso, ogni novità o modifica legata all'applicazione di messaggistica istantanea più famosa del mondo diventa, indiscutibilmente, una notizia. In questo 2017 sono ...