Le fasce orarie di reperibilità non cambiano: restano di 7 ore per i dipendenti pubblici e di 4 per i privati. Così il decreto firmato dalla ministra Madia di concerto con il ministro Poletti e pubblicato in Gazzetta (in vigore dal 13 gennaio). Quindil'tra i settori indicata nella riforma del pubblico impiego. Il medico fiscale potrà bussare due volte alla porta. Una regola contro i cosiddetti 'furbetti del weekend', gli assenteisti seriali del lunedì.(Di martedì 2 gennaio 2018)