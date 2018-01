Vip morti nel 2018 | ultimo Ferdinando Imposimato | elenco completo

Da Paolo Villaggio a Hugh Hefner - ecco i Vip morti nel 2017 : ... un vero e proprio annus horribilis per il numero e la portata dei personaggi illustri che ci hanno lasciato, anche il 2017 si è purtroppo portato via tante amatissime stelle dal mondo della musica, ...

Il 2016 è già passato alla storia per averci portato via tanti Vip, facendo soprattutto una strage nel mondo della Musica. Partendo con David Bowie ad inizio anni e terminando con George Michael a fine anno. Nel mezzo tante rockstar soprattutto degli anni '70. Ma tanti anche i lutti nel mondo del cinema, della televisione, della cultura in generale. Ma veniamo ai vip morti nel 2017. Il 25 dicembre è morta l'attrice Bruce McCandless.

Il 23 dicembre è morto l'astronauta Bruce McCandless.

Il 18 dicembre è morto l'ex Ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli.

Il 12 dicembre è morto Everardo Dalla Noce. Aveva 89 anni.

Il 6 dicembre è morto Johnny Hallyday, icona rock francese.

Il 6 dicembre è morto Johnny Hallyday, icona rock francese. Il 6 dicembre è morto Lando Fiorini.

Il 6 dicembre è morto Johnny Hallyday, icona rock francese. Il 6 dicembre è morto Lando Fiorini.

Il 6 dicembre è morto Johnny Hallyday, icona rock francese.

Il 20 novembre è morto Charles Manson, noto serial Killer.

Il 18 novembre è morto Malcolm Young, chitarrista.

Il 12 novembre è morto Luis Bacalov. Il 12 novembre è morto Gianni Campagna, stilista dei Vip.

Il 12 novembre è morto Gianni Campagna, stilista dei Vip, aveva

Il 10 novembre è morto Ray Loveclock, attore, aveva 67 anni.