Vikings 6 ci sarà? Anticipazioni | trama e cast

(Di martedì 2 gennaio 2018) E’ appena arrivato5 sugli schermi americani di History (in italia la serie tv viene trasmessa da TimVision) e gli appassionati della fiction già sono alla ricerca di informazioni circa la stagione 6 della serie dedicata ai vichinghi. La serie, ambientata nel IX secolo d.C. tra la Scandinavia e le isole britanniche, racconta in chiave romanzata le avventure del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók e successivamente quelle dei suoi figli.6 ciAppassionati dibuone notizie. History ha confermato il rinnovo per la sesta stagione. Saranno un totale di 20 episodi nuovi e, presumibilmente, dovrebbero andare in onda verso la fine del 2018. Qualcosa di già visto con la stagione 5 che ricordiamo essere partita dal 29 novembre 2017 negli Stati Uniti su History, mentre in Italia è arrivata da giovedì 30 novembre 2017 su Timvision, a 24 ore dalla messa in onda ...