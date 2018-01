Video Gol Manchester City-Watford 3-1 | Highlights e Tabellino | Premier League 02-01-2018

“Caso Nainggolan gravissimo” - Pruzzo critico : ecco la decisione della Roma dopo i Video ubriaco : “Su Nainggolan vediamo come si comporteranno i dirigenti della Roma, inutile parlarne ancora. Quanto successo è di una gravità inaudita”. L’ex Romanista Roberto Pruzzo, parlando ai microfoni di Radio Radio, ha condannato con decisione il comportamento di Raja Nainggolan in occasione delle festività di Capodanno. Il calciatore della Roma ha postato su Instagram video nei quali fumava ed addirittura si è dichiarato “ubriaco ...

Polemica contro Nainggolan a Capodanno : il calciatore si scusa Video : Radja Nainngolan ha ricevuto numerose critiche tra il 31 notte ed oggi, 2 gennaio 2018, per aver postato sul suo profilo Instagram Video e foto che mostrerebbero il calciatore in uno stato di ubriachezza e in cui bestemmiava ripetutamente. Il materiale è stato cancellato dal calciatore gia' il 1 gennaio 2018 e in più si è anche scusato spiegando che non voleva dare il cattivo esempio. Il web è combattuto tra chi critica Nainngolan e chi invece ...

Video Gol Everton-Manchester United 0-2 : Highlights e Tabellino Premier League - 22^ Giornata 01-01-2018 : Risultato Finale Everton-Manchester United 0-2, Cronaca e Highlights, Martial (MU), Lingard (MU), Premier League 22^ Giornata, 1 Gennaio 2018. Il Manchester United, nel momento più difficile della gestione Mourinho, sbanca meritatamente Goodison Park, battendo un buon Everton con due reti fantastiche di Martial e Lingard. LE SCELTE – L’ex Wayne Rooney parte sulla trequarti, a supporto dell’unica punta Niasse. Vlasic e ...

