Video di Virginia Raffaele a Danza con me balla con Roberto Bolle | l’esibizione e la

VIRGINIA RAFFAELE / Video - la parodia della pubblicità Kenzo (Danza con me) : VIRGINIA RAFFAELE, nota imitatrice e conduttrice televisiva, tra le ospiti di Roberto Bolle - Danza con me, in onda oggi lunedì 1 gennaio 2018 su Rai Uno(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 22:12:00 GMT)

VIRGINIA RAGGI/ Video : "Roma - non mi ricandido a Sindaco - arrivare viva a fine mandato sarebbe un successone” : VIRGINIA RAGGI, Video: "non mi ricandido a Sindaco di Roma, arrivare viva alla fine della legislatura sarebbe già un bel successone". Rispetta il codice M5s e striglia il Sindaco di Pomezia(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 19:07:00 GMT)

Ignazio Moser - l'ex fidanzata Virginia è corteggiatrice a Uomini e donne (Video) : l'ex fidanzata di Ignazio Moser in tv il giorno dopo la fine del Grande Fratello Vip. Si chiama Virginia ed è apparsa nella puntata di Uomini e donne andata in onda oggi, martedì 5 dicembre 2017. Si tratta di una delle corteggiatrici di Nicolò, nuovo tronista del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.La ragazza, in risposta alle domande del tronista e dell'opinionista Tina Cipollari, ha rivelato che la relazione con Ignazio, ...

X Factor 11 - Live del 2 novembre (Video) : eliminata Virginia Perbellini - i Ros si salvano al Tilt - polemiche e tensioni tra i 4 giudici : ...

Virginia Perbellini - Under donne/ Video - Levante : emozionare ed emozionarsi con Thank You (X Factor 2017) : Virginia Perbellini, concorrente della categoria Under donne capitanata da Levante, pronta per il primo appuntamento con i Live Show del talent X Factor in onda su Sky Uno.(Pubblicato il Thu, 26 Oct 2017 22:32:00 GMT)

Virginia Perbellini a X Factor 2017 tra le Under Donne - da Verona per realizzare un sogno (Video) : Virginia Perbellini a X Factor è pronta per i Live Show. 23 anni, veronese, ha studiato economia aziendale all'università degli studi di Verona e ha sostenuto l'audizione di X Factor 11 senza il permesso di suo padre. La sua passione per la musica è nata diversi anni fa e fin da quando era piccola Virginia ha sentito la necessità di approcciarsi al mondo delle sette note, una passione ereditaria. Suo nonno suonava la fisarmonica, sua mamma ...