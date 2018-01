Video di Fabri Fibra a Danza con me di Roberto Bolle | da Lil Buck all’esibizione in Money

Fabri Fibra - è uscito il Video del nuovo singolo “Dipinto di blu” ft. Laïoung : Qualche giorno prima di Natale Fabri Fibra ha fatto un regalino ai suoi fan. Ha pubblicato il video del nuovo singolo feat Laïoung intitolato "Dipinto di blu". La clip non ha nulla da invidiare a quelle dei grandi nomi della scena rap e hip hop americana, guarda tu stesso! Sei rimasto a bocca aperta, vero? Il video è stato diretto da Martina Pastori ed Edoardo Bolli e accompagna una ...

FABRIZIO FRIZZI/ Video - l'omaggio di Telethon : la sua ripresa è simbolo di speranza : FABRIZIO FRIZZI, Rita Dalla Chiesa rivela: “Quante ragazze lo hanno provocato... Anche davanti a me!”. Le ultime notizie sul conduttore dell'eredità e l'ex moglie(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 11:52:00 GMT)

Fabrizio Corona : la richiesta inaspettata al pm Video : #Fabrizio Corona recentemente è stato al centro dell'attenzione mediatica per via delle sue dichiarazioni pungenti nei riguardi della pm, Alessandra Dolci, ma anche per alcuni suoi problemi fisici accusati al San Vittore di Milano. In nessuno dei due casi si è trattato di pettegolezzi o notizie di gossip, ormai acqua passata per Fabrizio Corona che adesso deve far fronte alle accuse nei suoi riguardi per le ingenti somme di denaro scovate ...

Rita Dalla Chiesa : le molestie e i retroscena inaspettati su Fabrizio Frizzi Video : L'intervista di Libero Quotidiano ha evidenziato alcuni risvolti della vita della presentatrice #Rita Dalla Chiesa. Numerose le argomentazioni affrontate durante il confronto con il giornalista di turno, col quale la donna ha spaziato su alcuni passaggi fondamentali della propria vita, partendo dall'esperienza di Forum, programma che l'ha condotta al successo televisivo, proseguendo con i risvolti di uno dei suoi matrimoni, continuando con una ...

Fabrizio Corona al pm : 'È' Natale - mi faccia uscire di galera' Video : Qualche settimana fa la stampa si era concentrata su #Fabrizio Corona per via di una serie di frasi pronunciate durante uno dei soliti interrogatori riguardanti la sua detenzione nel carcere di Milano San Vittore. Per adesso archiviata la parentesi gossip, il pregiudicato Fabrizio Corona si è posto al centro dell'attenzione mediatica per aver risposto a tema al pm, impegnata a porgergli una serie di domande inerenti i sequestri di denaro ...

Fabri Fibra e Tiziano Ferro in Stavo pensando a te a Che tempo che fa : il Video del duetto inconcepibile : "Era un po' che ci rincorrevamo", esordisce Tiziano Ferro e, pensa che culo, vi siete acciuffati proprio sotto Natale! Fabri Fibra e Tiziano Ferro in Stavo pensando a te a Che tempo che fa dividono. Dividono sin dall'annuncio dell'ospitata, sin dalla conferma dell'ennesimo duetto inutile, osceno, buono solo per... alzare qualche vendita? Siamo quasi a Natale, c'è la corsa ai regali e chissà che qualcuno non decida di impacchettare ...

Sanremo 2018 : Fabrizio Moro featuring Ermal Meta - uniti contro il terrorismo Video : A diverse settimane di distanza dall'attesa messa in onda del 'Festival di #Sanremo 2018', il cantante di 'Portami Via' #Fabrizio Moro ha dichiarato di essere giunto alla decisione di unirsi in musica insieme ad #Ermal Meta, per gridare contro il terrorismo. Moro & Meta, uniti contro il terrorismo Fra pochi mesi verranno trasmesse le dirette ufficiali dell'attesissimo evento canoro del 'Festival di Sanremo 2018', che verra' condotto dal ...

FABRI FIBRA/ Video - "La famiglia è solo un intralcio per chi vuole affermarsi nella vita" (Che tempo che fa) : Video, FABRI FIBRA sarà ospite durante il programma televisivo condotto da Fabio Fazio Che tempo che fa, in onda in prima serata sui canali Rai. (Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 07:05:00 GMT)

Fabrizio Frizzi torna a L’Eredità : «Grazie per la forza che mi avete dato» – Video : Fabrizio Frizzi e Carlo Conti, L'Eredità Tutti in piedi, a L’Eredità, per salutare il ritorno alla conduzione di Fabrizio Frizzi. Per lui, un applauso lungo, calorosissimo, avvolgente come un abbraccio. Dopo il malore che lo aveva colto lo scorso ottobre, stasera il presentatore ha riassunto le redini della trasmissione di Rai1 ed è apparso in studio assieme a Carlo Conti, che lo aveva sostituito durante l’assenza. I due amici e ...

Fabrizio Frizzi : la polemica a poche ore dal ritorno all'Eredità Video : Poco dopo l'ora di pranzo, #Fabrizio Frizzi è intervenuto su Twitter chiarendo la sua posizione in merito ad una presunta intervista rilasciata a Grand Hotel, una delle riviste settimanali di attualita' più diffuse nel nostro Paese. Il conduttore romano ci ha tenuto a precisare di non aver mai rilasciato un'intervista esclusiva in questo periodo, né al settimanale in questione né ad altre riviste cartacee. Il tutto è avvenuto a poche ore dal suo ...

Niccolò Moriconi / Video - i consigli di Fabrizio Moro : "Stasera metticela tutta" (Sarà Sanremo 2018) : Niccolò Moriconi si esibirà questa sera a Sarà Sanremo con Il ballo delle incertezze. L'artista romano è fra i cantanti che questa sera si giocheranno l'accesso al Festival di Sanremo 2018(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 19:00:00 GMT)

