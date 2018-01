Victoria ultima puntata | attentato alla Regina!

: Quando stasera c'è #Victoria e tu hai già visto gli episodi in lingua originale quelle 4/5 volte nell'ultima settim… - sparklewithme22 : Quando stasera c'è #Victoria e tu hai già visto gli episodi in lingua originale quelle 4/5 volte nell'ultima settim… - UominiDonneNews : Victoria: ultima puntata. Scacco alla Regina!: - zazoomblog : VICTORIA anticipazioni quarta ed ultima puntata di domenica 7 gennaio 2018 #VICTORIA, #anticipazioni #quarta ...… - RitaRicette : Victoria I: anticipazioni trama quarta e ultima puntata Domenica 7 Gennaio 2018 - RitaRicette : Victoria I: anticipazioni trama quarta e ultima puntata Domenica 7 Gennaio 2018 -

Leggi la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 2 gennaio 2018) Nell’della fiction britannica assisteremonascita della primogenita died Albert. Non mancheranno di certo colpi di scena e sfide da affrontare… La fiction in costume Mediaset “”, che narra l’avvincente ed appassionante storia dell’omonima regina, arrivaquarta eddella prima stagione. La serie, incentrata sulle lotte di successione, la crisi politica e le relazioni amorose che fanno da sfondo al regno della regina più amata della Gran Bretagna, ha riscosso un notevole boom di ascolti, tanto è vero che la produzione l’ha rinnovata immediatamente per una seconda stagione., quarta eè incinta! Sullo sfondo della seconda rivoluzione industriale, Albert (Tom Hughes) e(Jenna Coleman) continuano a costruire le loro distinte identità come regnanti e nello stesso tempo a vivere una bellissima ...