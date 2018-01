VICTORIA | anticipazioni quarta ed ultima puntata di domenica 7 gennaio 2018

VICTORIA - LA SERIE / Anticipazioni del 2 gennaio 2018 : vero amore tra Albert e la Regina? : VICTORIA la SERIE, Anticipazioni del 2 gennaio 2018, in prima Tv su Canale 5. Albert si prepara per il suo primo discorso pubblico. La Regina teme di subire il destino della zia.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:00:00 GMT)

Anticipazioni VICTORIA 3^ puntata : salta il matrimonio con Alberto? Video : Colpo di scena nella prossima puntata di Victoria [Video], la fortunata serie britannica che ha riscosso un successo davvero notevole soprattutto in patria. Nonostante il basso numero di telespettatori in Italia la media non è certo male visto il periodo natalizio la Mediaset dovrebbe mandare in scena le ultime due puntate che si preannunciano ricche di tensione e di emozione. La regina #Victoria sposera' Alberto di Sassonia oppure no? Andiamo ...

Anticipazioni VICTORIA 3^ puntata : salta il matrimonio con Alberto? : Colpo di scena nella prossima puntata di Victoria, la fortunata serie britannica che ha riscosso un successo davvero notevole soprattutto in patria. Nonostante il basso numero di telespettatori in Italia (la media non è certo male visto il periodo natalizio) la Mediaset dovrebbe mandare in scena le ultime due puntate che si preannunciano ricche di tensione e di emozione. La regina Victoria sposerà Alberto di Sassonia oppure no? Andiamo subito a ...

VICTORIA - puntate 5 e 6 del 2 gennaio : anticipazioni : Martedì 2 gennaio alle 21.15 su Canale 5 prosegue Victoria, la prima stagine della miniserie in costume britannica che racconta l’ascesa della Regina Vittoria del Regno Unito, interpretata da Jenna Coleman (la seconda stagione su LaF). Victoria anticipazioni episodio 5: Matrimonio reale I tentativi da parte di Victoria di assicurare una rendita ad Albert sono respinti dal Parlamento: sia lei che il fidanzato si lasciano prendere dalla paura e ...

VICTORIA : trama e anticipazioni terza puntata 2 gennaio 2018 : La serie tv Victoria continua su Canale 5 martedì 2 gennaio 2018 con la terza puntata composta da due episodi, il 5 e 6. Dopo il primo appuntamento di domenica, per permettere alla rete di mandare in onda i palinsesti festivi la fiction si è spostata al martedì. Ancora non sappiamo se la quarta e ultima puntata tornerà al giorno iniziale o se rimarrà al martedì. Vi terremo aggiornati. Intanto ecco di seguito le anticipazioni sulla ...

