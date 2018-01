Viaggi & Turismo | ecco le 10 destinazioni emergenti del 2018

Viaggi & Turismo : alberghi di Parigi - ecco gli hotel più insoliti della Ville Lumière : Un Viaggio a Parigi è sempre un grande classico che non delude mai, ma per una vacanza con un tocco di originalità in più la Ville Lumière vanta una schiera di hotel assolutamente “unconventional”. E allora, al momento di prenotare il soggiorno in città, perché non scegliere un’esperienza davvero esclusiva? A ognuno il suo hotel, ce n’è davvero per tutti i gusti. Le Five, per esempio, è perfetto per una vacanza all’insegna del romanticismo. ...

Viaggi & Turismo - il 2017 di TripAdvisor in numeri : Londra la città più recensita al mondo - Roma prima in Italia : Il 2017 è stato un anno di grande crescita dei contenuti generati dagli utenti su TripAdvisor, il sito di Viaggi che aiuta a trovare le recensioni più recenti e i prezzi più bassi. Dopo aver raggiunto quota mezzo miliardo di recensioni e opinioni ad aprile 2017, TripAdvisor ha continuato a crescere e oggi conta 570 milioni di contenuti pubblicati sul sito relativi alla più grande selezione di business di Viaggio a livello mondiale: 7,3 milioni ...

Viaggi & Turismo : un inverno attivo tra sport e benessere a 1.500 metri di altezza sulle Dolomiti : sport e divertimento allo stato puro nell’inverno attivo dell’Hotel Tratterhof a Maranza. A 1.500 metri di altitudine nelle immediate vicinanze del Gitschberg-Jochtal, il più grande comprensorio sciistico della Valle Isarco, il 4 stelle superior Tratterhof è il paradiso dello sci e delle attività sulla neve tra le Dolomiti altoatesine e mette a disposizione il proprio personale esperto in molte attività outdoor e con Carving&Motion ...

Viaggi & Turismo : Milano-Los Angeles - arrivano i voli low-cost : Da Milano a Los Angeles con un volo low–cost. Dalla prossima estate sarà possibile. La compagnia aerea Norwegian ha annunciato dal 16 giugno 2018 l’avvio dei voli a lungo raggio senza scali dall’aeroporto di Milano Malpensa a Los Angeles. I biglietti con tariffe a partire da 239,90 € a tratta, tasse incluse, sono disponibili. Il calendario voli prevede 4 collegamenti settimanali in partenza da Milano: martedì, mercoledì, giovedì e sabato. ...

Viaggi & Turismo : la Parigi di Baudelaire… in metropolitana : Charles Baudelaire nasce a Parigi il 9 aprile 1821, nel cuore del quartiere latino, al numero 13 di rue Hautefeuille (oggi a pochi passi dalle fermate metro Odéon o Cluny-La Sorbone). La sua casa natale, purtroppo, è andata distrutta durante i lavori di realizzazione del Boulevard Saint Germain: per andare sulle tracce dei primi giorni di vita del grande poeta, ci si può però rifare ammirando la vicina chiesa cattolica di Saint-Sulpice (metro 4, ...

Viaggi & Turismo - i numeri di Parigi : per il 2018 una piccola guida alla scoperta del 18° arrondissement : Il 18° arrondissement permette di immergersi nella più profonda tradizione Parigina e, in pochi passi, di essere catapultati in paesi lontani, sperimentando tutta una serie di sensazioni, odori, suoni e scenari coinvolgenti e spiazzanti. Nel 18° arrondissement, infatti, Parigi ha mille volti e si veste di una nuova personalità a ogni angolo: l’area comprende quartieri ricchi di contrasti e di fascino, come l’artistico Montmartre, la zona a luci ...

Viaggi & Turismo : 10 città italiane che in inverno costano meno da regalare a Natale : Con l’avvicinarsi del Natale, TripAdvisor viene in aiuto degli italiani che sono ancora in cerca di idee per i doni da mettere sotto l’albero e che stanno valutando la possibilità di regalare un Viaggio, senza spendere una fortuna. Il sito di Viaggi più grande al mondo ha infatti comparato i prezzi di hotel da oltre 200 siti di prenotazione per identificare le città italiane che offrono il maggior risparmio sugli alberghi. L’analisi ha mostrato ...

Il Viaggio d’inverno di Harmont & Blaine approda sul web : Il viaggio come tema ispirazionale per una nuova collezione che trae ispirazione dai luoghi del proprio Paese d’origine – l’Italia – per raccontare e raccontarsi. Harmont & Blaine, il marchio sinonimo di casual elegance, nato a Napoli nel 1995, si approccia così alla stagione più fredda dell’anno. La collezione autunno-inverno 2017/18 è una passeggiata in bicicletta – metafora del #viaggiare ...

Viaggi & Turismo - offerta d’Avvento Eurowings : 1 milione di biglietti a partire da € 29 - 99 : Un lieto Avvento con Eurowings! La compagnia aerea attualmente in più rapida crescita in Europa fa un regalo ai propri passeggeri per il periodo d’Avvento: da oggi sono prenotabili biglietti per tutte le destinazioni della compagnia a partire da € 29,99, creando così un’atmosfera natalizia. I biglietti possono essere acquistati fino a domenica 10 dicembre 2017 sul sito Eurowings o tramite l’app di Eurowings con smartphone e tablet, e utilizzati ...

Viaggi & Turismo : boom di visite ai mercatini di Natale e di vacanze sulla neve : L’indice di fiducia di novembre dell’Osservatorio ConfTurismo-Istituto Piepoli ha rilevato una piccola diminuzione rispetto al mese precedente con un valore pari a 62 punti, in leggero calo anche rispetto al novembre 2016, ma si trova sempre sopra il livello dello stesso periodo del 2015. Il dato più rilevante è senza dubbio il boom delle visite ai mercatini di Natale e delle vacanze sulla neve: quasi sei italiani su dieci sono ...

Viaggi & Turismo : il ponte dell’Immacolata tra Sondrio e Valmalenco : Come tradizione con il ponte dell’Immacolata entra nel vivo la stagione invernale tra Sondrio e Valmalenco. Con la Ski Area Alpe Palù ormai a pieno regime e con il “Treno della Neve” in funzione per raggiungere le piste comodamente dalla città, il territorio propone nel weekend diverse attività ed eventi a misura di turista. Venerdì a Chiesa in Valmalenco la Pro Loco saluta la nuova stagione con “Bollicine d’inverno”: degustazione di ...

Viaggi & Turismo - Milano : cosa fare per il Ponte dell’Immacolata : Se vi trovate a Milano per la festa di Sant’Ambrogio e vi tratterrete per il Ponte dell’Immacolata, sono davvero tanti gli eventi e le iniziative da non perdere in città. Prima tra tutti la celebre fiera Ohbej, Ohbej, in piazza Castello… tappa obbligata per i cittadini e i turisti alla ricerca del regalo perfetto per Natale, con numerose bancarelle piene di colori, profumi, dolci tipici, oggetti d’antiquariato, giocattoli, fioristi e ogni sorta ...

Viaggi & Turismo : Capodanno 2018 a Tokyo tra tradizione - riti e delizie per il palato : Tokyo, la metropoli che unisce tradizione e innovazione, è una meta appassionante per trascorrere un Capodanno speciale. La città, che di per sé è un capolavoro di innovazione, offre anche molti aspetti culturali della tradizione durante tutto l’anno e in special modo in questo periodo, molto particolare ed intimo per i giapponesi. Il Capodanno, una festività tutta all’insegna delle celebrazioni per l’anno nuovo con molti eventi pubblici e ...

Viaggi & Turismo : italiani stregati dai voli low cost verso terre lontane : Il 2017 è stato l’anno che ha visto le compagnie low cost ritagliarsi uno spazio sempre più consistente nel segmento di mercato delle tratte ad ampio raggio, tanto da far registrare un incremento rispetto al 2016 del 29% sulle prenotazioni di voli intercontinentali da parte degli europei. È questo uno dei dati più interessanti emersi dalla seconda edizione della ricerca “European Traveller Insight Report” condotta da eDreams ODIGEO, una delle ...