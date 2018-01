Verona | uccisa e fatta a pezzi | identificata la vittima del barbaro omicidio

Verona - donna uccisa e fatta in 10 pezzi con una sega a motore. Poi i suoi resti disposti in cerchio in campagna : È stata uccisa, sezionata in più di dieci pezzi e poi chiusa in alcuni sacchi che sono stati abbandonati nelle campagne di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Il cadavere della donna è stata ritrovato sabato sera da un allevatore in una zona isolata di località Gardone, a oltre due chilometri dalle prime case abitate e – secondo gli investigatori che hanno “ricostruito” completamente il corpo – era stato ...