Vedere le storie Instagram anonimamente

: RT @Awaysgrande: Ma davvero mi devo cecare gli occhi per vedere le vostre 200 storie con 200 foto del 2017 che non mi interessano un cazzo? - cumberdrug : RT @Awaysgrande: Ma davvero mi devo cecare gli occhi per vedere le vostre 200 storie con 200 foto del 2017 che non mi interessano un cazzo? - blvackcaat : RT @Guccvi: Io vi voglio bene però mi stanno cadendo i coglioni a vedere 2000 storie su instagram del vostro 2017 ma almeno selezionate le… - f_violetta2005 : RT @Guccvi: Io vi voglio bene però mi stanno cadendo i coglioni a vedere 2000 storie su instagram del vostro 2017 ma almeno selezionate le… - cryinginth3club : RT @Guccvi: Io vi voglio bene però mi stanno cadendo i coglioni a vedere 2000 storie su instagram del vostro 2017 ma almeno selezionate le… - PintoSamantha : @xdenisepisano @nemy_la Sai che c’è?Possono farci vedere tutto quello che vogliono,creare storie,amori,incontri...la verità è un’altra! -

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di martedì 2 gennaio 2018) Udite udite utenti social di tutto il mondo! Finalmente è possibile visualizzarelein assoluta tranquillità. Grazie ad un plugin per Google Chrome potremo visualizzare tranquillamente ledegli utenti senza essere scoperti. L’unica pecca di questo metodo è che è compatibile solo con la versione desktop di. Vediamo insieme come utilizzare quest plugin. Come visualizzare lediin anonimato Come abbiamo detto in precedenza, questo metodo sfrutta un plugin Chrome, compatibile quindi solo con la versione desktop del noto social network. Quindi gli utenti Android e iOS si devono rassegnare purtroppo. Questo plugin, chiamato Chrome IG Story, ci permette di visualizzare lein anonimato. La modalità anonima non solo ci consente di nascondere il nostro nome, ma fa anche in modo che l’utente della storia ...