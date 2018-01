I genitori di Sofia contro il metodo Stamina : "Vannoni era un millantatore - ma il servizio sanitario ci ha abbandonato. Lotteremo per gli 'invisibili'" : "Sapevamo che non avrebbero rigenerato i neuroni come millantava Vannoni con il metodo Stamina, perché non esiste alcun laboratorio al mondo in grado di sostituire cellule neuronali malate con cellule sane. No, Sofia non sarebbe guarita, però da quelle infusioni avrebbe continuato ad avere benefici, come noi stessi abbiamo constatato e come del resto in tutto il mondo la scienza ha stabilito". Parlano al Corriere della Sera i ...