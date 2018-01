Uomini e Donne | Giulia Latini ha un nuovo fidanzato | la foto

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - Gemma curiosa del domani (Trono Over) : Nelle nuove puntate del Trono Over di UOMINI e DONNE, Gemma ha deciso di fare una sorpresa a Giorgio, facendogli trovare un regalo nel suo camerino. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 09:43:00 GMT)

Programmi tv 2018 : quando iniziano Amici - C’è posta per te - Uomini e Donne - Isola dei famosi - Sanremo - The Voice… : quando inizieranno in tv i Programmi nella prima parte dell’anno (2018)? Chi li condurrà? Ecco le date o i mesi di partenza (suscettibili ovviamente di variazioni perché i palinsesti sono sempre “vivi” e mutevoli…) e il cast tra presentatori e/o ospiti. Meraviglie-La penIsola dei tesori 2018 quando inizia, gli ospiti Alberto Angela torna in prima […] L'articolo Programmi tv 2018: quando iniziano Amici, C’è ...

Uomini e Donne : una coppia lascia per sempre il Trono Over - ecco quale Video : La scorsa settimana, precisamente giovedì 29 dicembre 2017 nello studio di Uomini e Donne [Video] sono stati registrati i nuovi appuntamenti del parterre senior. L'edizione dell'anno passato è stata ricca di soddisfazioni: infatti il #Trono Over ha raggiunto più volte il 30% di share e circa tre milioni di spettatori, numeri da prima serata. Per questo motivo, canale 5 e la Fascino, societa' di Maria De Filippi, ha proto con un'altra settimana ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - Gemma sorpresa a Giorgio - Anna Tedesco ritorna nel programma (Trono Over) : Nelle nuove puntate del Trono Over di UOMINI e DONNE, Gemma ha deciso di fare una sorpresa a Giorgio, facendogli trovare un regalo nel suo camerino. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - crisi per Sara Affi Fella - Mattia e Vittoria si sono lasciati? (Trono Classico) : La tronista Sara Affi Fella ha avuto un momento di crisi durante l'ultima registrazione del Trono Classico, parlando del suo ex fidanzato Nicola Panico. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne choc - un ex tronista chiede aiuto alla Polizia : ecco il motivo Video : L'ex tronista #Andrea Cerioli sta attraversando dei momenti poco felici. Qualche ora fa, il giovane protagonista di Uomini e Donne [Video] ha pubblicato sulle Stories di Instagram dei messaggi poco carini indirizzati alla sua persona. Ma da parte di chi? A quanto pare, a prenderlo di mira sarebbe un hater anonimo che da qualche tempo continua a taggarlo sotto i post scrivendo delle frasi vergognose sull'ex gieffino e la sua famiglia. Ovviamente, ...

Pensioni 2018 - dalla parità Uomini-donne all'Ape social : le novità operative da oggi : Roma, 1 gennaio 2018 - Da oggi le lavoratrici dipendenti del privato e quelle autonome hanno un balzo in avanti dell' età pensionabile rispettivamente di un anno secco e di 5 mesi e, così, raggiungono ...

Uomini E DONNE / Anticipazioni - Giorgio Manetti e il suo "love always" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: Gemma Galgani al centro di un clamoroso successo sui social, dove la sua ultima foto ha totalizzato 1 milione di like...(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 11:34:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - Oscar Branzani ed Eleonora felici nel video di fine anno (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico: crisi scongiurata per Mattia Marciano e Vittoria, che si sono scambiati i regali con un po’ di ritardo, ma hanno passato Capodanno...(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 09:31:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - Gemma Galgani - un anno da dimenticare? Non proprio! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: Gemma Galgani al centro di un clamoroso successo sui social, dove la sua ultima foto ha totalizzato 1 milione di like...(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - nessuna crisi per Mattia Marciano e Vittoria Deganello (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico: crisi scongiurata per Mattia Marciano e Vittoria, che si sono scambiati i regali con un po’ di ritardo, ma hanno passato Capodanno...(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne : le 4 coppie che si sono sposate e hanno avuto un figlio nel 2017 : Uomini e Donne news: chi si è sposato e chi ha avuto un figlio nel 2017 A Uomini e Donne ci si innamora sul serio. Ne sono la prova diverse coppie che, dopo la fatidica scelta, stanno ancora insieme. Non si tratta di semplici fidanzamenti bensì di altro: molti i protagonisti nati alla corte di […] L'articolo Uomini e Donne: le 4 coppie che si sono sposate e hanno avuto un figlio nel 2017 proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne gossip : Giulia pensa ancora a Luca? Lo sfogo di lei : Cosa prova oggi Giulia Latini per Luca Onestini? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dice la sua Con l’entrata di Luca Onestini al Grande Fratello Vip i riflettori, inevitabilmente, si sono spostati anche su chi con lui aveva condiviso il percorso a Uomini e Donne. Lo abbiamo visto con la sua ex fidanzata, Soleil Sorge, […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Giulia pensa ancora a Luca? Lo sfogo di lei proviene da gossip e Tv.

Aldo e Alessia di Uomini e Donne : nuovo gesto d’amore della Cammarota : Alessia Cammarota nuovo tatuaggio, a chi lo ha dedicato? La storia d’amore tra Alessia Cammarota e Aldo Palmeri va a gonfie vele. I due si sono conosciuti grazie al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo mesi dall’inizio della loro relazione la coppia ha pronunciato il fatidico ‘SI’. Nel […] L'articolo Aldo e Alessia di Uomini e Donne: nuovo gesto d’amore della ...