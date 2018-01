Uomini e donne Anticipazioni | Paolo Crivellin tornerà in studio? Trono Classico

Uomini e Donne oggi non va in onda : quando torna in tv : Uomini e Donne oggi, martedì 2 gennaio 2018, non va in onda Continuano le ferie di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi non va in onda oggi, martedì 2 gennaio 2018, e non verrà trasmesso neppure nei prossimi giorni. La trasmissione sui sentimenti tornerà su Canale 5 lunedì 8 gennaio. La conduttrice […] L'articolo Uomini e Donne oggi non va in onda: quando torna in tv proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Tina Cipollari ‘regala’ un gigolò a Gemma : Gemma Galgani Ci mancava soltanto il gigolò. La faida che vede da anni protagoniste Tina Cipollari e Gemma Galgani si arricchisce di un nuovo capitolo, decisamente singolare. Nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne la bionda opinionista ha deciso di fare un ‘regalo’ piuttosto bizzarro alla sua nemica numero uno. Aaron è il nome del ‘dono’ in questione: un trentenne che di mestiere fa proprio ...

Islanda 2018 - le donne pagate come gli Uomini per legge : L’Islanda è il paese più avanti d’Europa. Non solo perché è, geograficamente, quello più avanzata nell’Atlantico o perché, sportivamente parlando, è riuscito a qualificare la sua squadra al mondiale di calcio (cosa che a noi non è riuscita) o perché ha sconfitto, anche grazie allo sport, la diffusione di alcol e droga fra i giovani. L’Islanda è avanti per paga le donne quanto gli uomini. Per legge. È entrata in vigore con l’inizio dell’anno la ...

Uomini e donne - Alessia Cammarota e il tatuaggio per Aldo Palmeri : Il 2018 inizia all’insegna dell’amore familiare per Alessia Cammarota. La ex corteggiatrice divenuta popolare in seguito alla partecipazione a Uomini e donne, ha infatti condiviso con i propri follower uno scatto che testimonia il suo nuovo tatuaggio. Sul braccio sinistro la bella Alessia ha impresso quelli che lei stessa definisce “gli altri due pezzi del mio cuore”, ovvero il piccolo Leonardo, nato a ottobre 2017, e ...

Uomini e Donne - Giulia Latini ha un nuovo fidanzato : la foto : Giulia Latini volta pagina, chi è il ragazzo misterioso? Si torna a parlare ancora una volta di Giulia Latini, ex corteggiatrice di Luca Onestini al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. In molti tifavano per lei, alla fine però il tronista ha scelto Soleil Sorge. […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia Latini ha un nuovo fidanzato: la foto proviene da Gossip e Tv.

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - Gemma curiosa del domani (Trono Over) : Nelle nuove puntate del Trono Over di UOMINI e DONNE, Gemma ha deciso di fare una sorpresa a Giorgio, facendogli trovare un regalo nel suo camerino. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 09:43:00 GMT)

Programmi tv 2018 : quando iniziano Amici - C’è posta per te - Uomini e Donne - Isola dei famosi - Sanremo - The Voice… : quando inizieranno in tv i Programmi nella prima parte dell’anno (2018)? Chi li condurrà? Ecco le date o i mesi di partenza (suscettibili ovviamente di variazioni perché i palinsesti sono sempre “vivi” e mutevoli…) e il cast tra presentatori e/o ospiti. Meraviglie-La penIsola dei tesori 2018 quando inizia, gli ospiti Alberto Angela torna in prima […] L'articolo Programmi tv 2018: quando iniziano Amici, C’è ...

Uomini e Donne : una coppia lascia per sempre il Trono Over - ecco quale Video : La scorsa settimana, precisamente giovedì 29 dicembre 2017 nello studio di Uomini e Donne [Video] sono stati registrati i nuovi appuntamenti del parterre senior. L'edizione dell'anno passato è stata ricca di soddisfazioni: infatti il #Trono Over ha raggiunto più volte il 30% di share e circa tre milioni di spettatori, numeri da prima serata. Per questo motivo, canale 5 e la Fascino, societa' di Maria De Filippi, ha proto con un'altra settimana ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - crisi per Sara Affi Fella - Mattia e Vittoria si sono lasciati? (Trono Classico) : La tronista Sara Affi Fella ha avuto un momento di crisi durante l'ultima registrazione del Trono Classico, parlando del suo ex fidanzato Nicola Panico. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne choc - un ex tronista chiede aiuto alla Polizia : ecco il motivo Video : L'ex tronista #Andrea Cerioli sta attraversando dei momenti poco felici. Qualche ora fa, il giovane protagonista di Uomini e Donne [Video] ha pubblicato sulle Stories di Instagram dei messaggi poco carini indirizzati alla sua persona. Ma da parte di chi? A quanto pare, a prenderlo di mira sarebbe un hater anonimo che da qualche tempo continua a taggarlo sotto i post scrivendo delle frasi vergognose sull'ex gieffino e la sua famiglia. Ovviamente, ...

Pensioni 2018 - dalla parità Uomini-donne all'Ape social : le novità operative da oggi : Roma, 1 gennaio 2018 - Da oggi le lavoratrici dipendenti del privato e quelle autonome hanno un balzo in avanti dell' età pensionabile rispettivamente di un anno secco e di 5 mesi e, così, raggiungono ...

Uomini E DONNE / Anticipazioni - Giorgio Manetti e il suo "love always" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: Gemma Galgani al centro di un clamoroso successo sui social, dove la sua ultima foto ha totalizzato 1 milione di like...(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 11:34:00 GMT)