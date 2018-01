Un cervello che legge fa bene alla democrazia

Perché si discute durante la cena di Natale?/ Colpa di cervello e corpo in iper-eccitazione... : Perché si discute durante la cena di Natale? La risposta arriva dalla Neuroscienza: mente e corpo iper-eccitati per via di alcol, ormoni e neurotrasmettitori.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 08:20:00 GMT)

Salute : ecco perché gli anziani dimenticano le cose - hanno il cervello “fuori sincrono” : Una ricerca dell’Università della California, pubblicata su Neuron, ha scoperto che le dimenticanze degli anziani possono essere dovute a ritmi cerebrali “fuori sincrono” durante il sonno: le onde cerebrali lente e veloci durante il sonno profondo devono sincronizzarsi al momento giusto altrimenti i nuovi ricordi non vengono registrati (il meccanismo smette di funzionare durante la vecchiaia). L’incapacità di ...

Il neurochirurgo romanziere che sogna di collegare il cervello a Internet : ... conferiscono telepaticamente con i colleghi, hanno un accesso immediato a tutta la conoscenza delle biblioteche del mondo con la stessa rapidità con cui una persona può formulare qualsiasi pensiero ...

Ricerca : ecco “Oops” - la zona del cervello che si attiva se non riusciamo a fermare le azioni : Interrompere un comportamento programmato richiede una ‘coreografia’ estremamente veloce a livello di diverse aree del cervello: su ciò si sono concentrati i neuroscienziati della Johns Hopkins University (Usa) che hanno scoperto come si organizza il cervello per rimediare, cioè attivando una zona ribattezzata dagli esperti “Oops“. Ad esempio, se cambiamo idea all’improvviso riguardo a un passo, magari qualche ...

Ricerca : l’orologio biologico controlla anche l’evoluzione del cervello : Secondo uno studio coordinato dal Southwestern Medical Center dell’università del Texas, l’orologio biologico avrebbe un ruolo rilevante anche nell’evoluzione del cervello: ciò grazie ad un gene chiamato Clock, che presiede molte attività biologiche legate ai ritmi biologici circadiani nell’arco delle 24 ore. Il risultato, pubblicato sulla rivista Genes & Development, consente di comprendere come alcune proteine ...

Nel cervello i primi chip che controllano l'umore : Sperimentati nel cervello i primi chip capaci di controllare l'umore, rilasciando impulsi elettrici capaci di ricostruire, in una sorta di mappa, l'insieme dei circuiti cerebrali coinvolti negli stati ...

Scoperta la regione che rende unico il cervello umano : ecco qual è e a cosa serve : Uno studio internazionale coordinato dall’università di Yale, pubblicato sulla rivista Science, ha scoperto una particolare area che rende unico il cervello umano: comparando quest’ultimo e quello dei primati si è infatti evidenziata una sola regione, quella associata al movimento, che è un’esclusiva degli esseri umani, mentre 16 regioni conservano l’impronta dei nostri parenti sulla scala evolutiva. Molte parti del ...

La determinazione di Gina Lollobrigida : "Vado avanti finchè il cervello funziona" : Lo ha affermato Gina Lollobrigida , che ha ricevuto a Firenze il premio Apoxiomeno, assegnato a personaggi dello spettacolo, del giornalismo e dello sport, che hanno contribuito a diffondere la ...

Disabili - Facciolla chiarisce il giallo : 'Fondi usati per l'assistenza domiciliare'. Da Lattanzio polemiche sterili e cervellotiche : Se è in grado di dimostrarlo lo faccia, altrimenti eviti accuse generiche e, soprattutto, la confusione tra diritto di cronaca e di critica con una dichiarazione di guerra. Quanto alla macelleria ...

Perché il sesso fa bene al cervello - anche in tarda età : Nel giugno del 2017, i ricercatori dell'Università di Coventry nel Regno Unito hanno pubblicato i risultati di uno studio svolto su persone (uomini e donne) dai 50 agli 83 anni, volto a identificare ...

Gli stereotipi di genere anche nel cervello : segnali di errore se si violano i cliché : Gli stereotipi di genere si fissano fortemente in precise aree del cervello – nella corteccia prefrontale mediale – a tal punto che all’ascolto di frasi che violano i cliché maschio/femmina tali circuiti neurali inviano segnali di errore, come quando udiamo uno strafalcione linguistico o una frase insensata. Lo ha scoperto Alice Mado Proverbio dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca in uno studio pubblicato sulla rivista ...

Alzheimer : un eccesso di zucchero nel cervello potrebbe renderlo più aggressivo : Troppo zucchero nel cervello potrebbe portare a un Alzheimer ancora piu’ aggressivo, con sintomi piu’ accentuati della demenza e condizioni patologiche nel cervello piu’ gravi. Lo suggerisce uno studiofinanziato dal National Institute on Aging (NIA), parte dei National Institutes of Health statunitensi, pubblicato oggi sulla rivista Alzheimer’s & Dementia: the Journal of the Alzheimer’s Association. Diretto da ...

cervello - quello umano ha un ‘motore economico’ : consuma poche calorie : Il Cervello umano non assimila una grande quantita’ di calorie. Dopo averlo confrontato con quello di altre 22 specie di mammiferi, si e’ visto che animali ben piu’ piccoli dell’uomo, come i lemuri o le minuscole scimmie marmoset pigmee, consumano lo stesso numero di calorie. Lo spiegano sul Journal of Human Evolutioni ricercatori della Duke University di Durham, guidati da Doug Boyer. Pur occupando solo il 2% del peso ...

L'etica del cyborg : perché collegare il proprio cervello a un computer è una pessima idea : Non vi sentireste isolati e tagliati fuori dal mondo? Mantenere il controllo. La soluzione, conclude Bess, sarà dunque quella di selezionare attentamente i potenziamenti ai quali decideremo di ...