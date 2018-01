Ultime Notizie Roma del 02-01-2018 ore 20 | 00

Ultime Notizie Roma del 02-01-2018 ore 19 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 02-01-2018 ore 19:00 su Roma Daily News.

CALCIOMERCATO INTER/ News - ora Spalletti blinda Cancelo ( Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER , ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti : Bryan Cristante potrebbe arrivare in nerazzurro con la stessa formula applicata un anno fa per Gagliardini.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:53:00 GMT)

CALCIOMERCATO ROMA/ News - spunta Krychowiak per il centrocampo ( Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA , ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: i giallorossi stanno ripensando di riportare alla base l'esterno Politano, ma non sarà facile(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:42:00 GMT)

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News - il Tottenham vuole Rugani ( Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS , ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: Pjaca in prestito allo Schalke 04 per ottenere uno sconto sul riscatto di Howedes(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:36:00 GMT)

IRAN : PROTESTE - MORTI E ARRESTI/ Ultime Notizie - l'accusa di Khamenei e il 'pericolo' social : PROTESTE in IRAN : continuano per il sesto giorno di fila le PROTESTE contro il carovita e la corruzione. Il governo di Rouhani rischia di vedersi sfuggire di mano la situazione: già 22 MORTI (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:28:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI/ News - è fatta per Grimaldo del Benfica! ( Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI , ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l'attaccante Roberto Inglese intervistato stamane, cerca di rimescolare le carte in gioco(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:25:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Stefano Ricucci - assolto perché il fatto non sussiste (2 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: sale il bilancio dei morti in Iran. Evitati morti nei festeggiamenti di Capodanno. Strage automobilistica in provincia di Bari. (2 gennaio 2018).(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:27:00 GMT)