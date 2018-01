Ultime Notizie Roma del 02-01-2018 ore 11 | 00

Calciomercato Milan/ News - c'è Dembele per dare ossigeno al centrocampo (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra di Vincenzo Montella: i rossoneri potrebbero a sorpresa prendere Arda Turan dal Barcellona.

Contratti statali/ Scuola - aumenti stipendi a 200 euro : min. Fedeli - “rinnovo pronto” (Ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 2 gennaio 2018: aumenti Pa nel mondo Scuola, 200 euro in più per tutti i docenti. Ministro Fedeli, "il rinnovo è pronto"(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 10:47:00 GMT)

Ultime Notizie Roma del 02-01-2018 ore 10 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 02-01-2018 ore 10:00 su Roma Daily News.

Calciomercato Milan/ News - c’è Dembele per dare ossigeno al centrocampo (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra di Vincenzo Montella: i rossoneri potrebbero a sorpresa prendere low cost il centrocampista del Barcellona Arda Turan.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 09:53:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - futuro De Vrij : nerazzurri in prima fila (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: Bryan Cristante potrebbe arrivare in nerazzurro con la stessa formula applicata un anno fa per Gagliardini.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 09:40:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - via Bruno Peres - in arrivo Darmian (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Kevin Strootman non è più incedibile, Lorenzo Pellegrini gli sta togliendo la maglia da titolare.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 09:31:00 GMT)

Riforma pensioni/ Cambia il requisito per quelle sociali (Ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Cambiato il requisito per quelle sociali. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 gennaio(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 09:21:00 GMT)

Ultime Notizie Roma del 02-01-2018 ore 09 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 02-01-2018 ore 09:00 su Roma Daily News.

Calciomercato Napoli/ News - Inglese : io in azzurro? Prima o poi succederà (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l'attaccante Roberto Inglese intervistato stamane, cerca di rimescolare le carte in gioco(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 09:02:00 GMT)

Ultime Notizie Roma del 02-01-2018 ore 08 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 02-01-2018 ore 08:00 su Roma Daily News.

Ultime Notizie Roma del 02-01-2018 ore 07 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 02-01-2018 ore 07:00 su Roma Daily News.

RIFORMA PENSIONI 2018/ Movimento Opzione donna contro Elsa Fornero (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 2 gennaio. Il Movimento Opzione donna contro Elsa Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 06:13:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Arda Turan colpo a sorpresa (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra di Vincenzo Montella: i rossoneri potrebbero a sorpresa prendere low cost il centrocampista del Barcellona Arda Turan.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 04:06:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Cristante arriva con la formula di Gagliardini? (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: Bryan Cristante potrebbe arrivare in nerazzurro con la stessa formula applicata un anno fa per Gagliardini.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 03:48:00 GMT)