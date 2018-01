U&D news | decisione inaspettata della Mediaset

: RT @AndreReboli: U pane manghjatu hè prestu sminticatu, hè cusi l'affari - cesarielsa4 : RT @AndreReboli: U pane manghjatu hè prestu sminticatu, hè cusi l'affari - MomiraMonika : RT @emanuelaneri14: Chi ha tanti amici non è fortunato. È ingenuo. Silvana Baroni Alone in the lamplight, 1902 ( Boat with two figures… - heartspetal : Come faccio a togliermi qualcuno dalla testa? — Cerca di stare sempre in compagnia di amici e divertiti un sacco; p… - CarloBi85609759 : RT @TerreImpervie: I Radicali continuano con la pantomima stile film U.S.A. Come sempre lamentano che non riusciranno a raccogliere le firm… - Voce_di_corsica : RT @AssembleeCorse: U Presidente di l’Assemblea di Corsica, u Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica è i cunsiglieri esecutivi face… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 2 gennaio 2018) Continuano le registrazioni di Uomini e Donne e contrariamente a quanto pensavano e speravano i telespettatori, il programma non andrà in onda Martedì 2 Gennaio, bensì da Lunedì 8 Gennaio. Nonostante la, la regina di Canale 5, Maria de Filippi e tutta la redazione, non si ferma e le registrazioni continuano. Per quanto riguarda lein merito al trono Classico, è stata registrata una puntata lo scorso Giovedì 28 Dicembre, con la presentazione del nuovo tronista, un volto già conosciuto, Mariano Catanzaro. Quest'ultimo oltre ad essere l'attuale tronista di Uomini e Donne, è conosciuto anche come ex corteggiatore di Valentina Dallari e Desiree Popper. Il Catanzaro è stato un vero e proprio corteggiatore sui generis e sarà sicuramente in grado di affrontare questa sfida e di conquistare con la sua spontaneità, ancora una volta, il cuore di tutti i ...