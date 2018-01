Trump litiga anche col Pakistan | stop ad aiuti per 225 milioni di dollari

"Attentato a Manhattan - e Trump litigava con il NYT su Twitter" : ancora bufera sul presidente americano : Polemiche sui social media contro Donald Trump . Pochi minuti dopo che la Casa Bianca aveva annunciato di aver informato il presidente sull'esplosione a New York e quando ancora non si capiva la...

Trump litiga con May dopo tweet anti-islam ma sbaglia persona : Il presidente scrive a un’omonima con 6 followers, poi corregge L'articolo Trump litiga con May dopo tweet anti-islam ma sbaglia persona proviene da VanityFair.it.

