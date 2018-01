Trump | ' Basta soldi al Pakistan' | ritorsione per Gerusalemme?

Trump contro la Cina : basta petrolio a Pyongyang : Che Corea del Nord e Iran siano le principali sfide in politica estera dell'inizio del 2018 lo conferma anche il segretario di stato Usa Rex Tillerson che, nonostante i noti dissapori col presidente, ...

L'attentatore di New York : "America - muori". Trump : "Basta lotteria dei visti" : 'Oh America, muori nella tua rabbia'. È una delle inquietanti frasi scritte da Akayed Ullah , responsabile dell'attentato di ieri a Manhattan, sul suo passaporto. Secondo gli inquirenti, il 27enne ...

Filippine. Cannoni d'acqua sul corteo anti-Trump : "Basta imperialismo Usa" : 'Basta con l'imperialismo', 'ScaricareTrump', sono alcuni dei cartelli in mano ai dimostranti bloccati dalla polizia in tenuta anti-sommossa

Trump : "Basta barriere commercio inique" : 13.16 "Non possiamo più tollerare e non tollereremo più barriere commerciali e pratiche inique",ha detto il presidente Usa Trump nel suo intervento all'Apec di Na Nang, in Vietnam, illustrando il piano su"libero e aperto Indo-Pacifico" Nessuno più "si prenderà vantaggi sul commercio con noi, metterò sempre davanti l'America" con negoziati "sempre su base bilaterale con chi vorrà". "Dio benedica la regione indo-pacifica, Dio benedica gli Usa", ...

Trump : basta con il 'Politically Correct' sugli immigrati. Invio attentatore a Guantanamo : Trump è tornato a fare pressioni sul Congresso affinché cambi il sistema di una ' lotteria ' a cui ogni anno partecipano milioni di persone da tutto il mondo e che consente a stranieri di vincere ...

Trump : basta con il 'Politically Correct' sugli immigrati. Invio attentatore a Guantanamo : Secondo Trump il killer ha portato negli Stati Uniti altre persone. "Necessario spezzare la catena".

Trump : al killer green card con una lotteria - basta! | Il governatore Cuomo : "Non fomentare l'odio" : Il presidente annuncia una stretta sull'immigrazione. Per il sindaco della Grande Mela, De Blasio, "non bisogna politicizzare questa tragedia".

Attentato New York - Trump : "Basta green card con la lotteria" : Sayfullo Saipov, 29enne uzbeko, era regolarmente negli Stati Uniti grazie a una green card . Ottenuta tramite la famigerata lotteria che ogni anno mette a disposizione 55mila permessi di soggiorno ...

Attentato New York - Trump : Basta green card con la lotteria : Sayfullo Saipov, 29enne uzbeko, era regolarmente negli Stati Uniti grazie a una green card. Ottenuta tramite la famigerata lotteria che ogni anno mette a disposizione 55mila permessi di soggiorno permanente per persone provenienti da "paesi scarsamente rappresentati". Una pratica che ora viene messa alla berlina da Donald Trump che chiede di mettere fine al "Diversity Immigrant Visa Program" voluto dal ...

New York - terrorista islamico travolge e uccide otto persone | Trump : aveva avuto la green card con la lotteria - ora basta : L'uomo alla guida del pick-up aveva con sé una sparachiodi e una pistola ad aria compressa e ha agito per l'Isis. E' stato arrestato

Trump va alla guerra contro la lotteria per la green card : "Il terrorista di Ny è entrato così. Ora basta" : "Il terrorista è arrivato nel nostro Paese grazie alla cosiddetta 'lotteria per la diversità dei visti', una bellezza di Chuck Schumer. Li voglio in base al merito". Lo afferma il presidente americano Donald Trump tornando sull'attacco di ieri sera a New York, compiuto da un 29enne di nazionalità uzbeca, che risiedeva negli Stati Uniti con regolare permesso di soggiorno permanente.The terrorist came into our country through ...

New York - terrorista travolge islamico e uccide otto persone | Trump : aveva avuto la green card con la lotteria - ora basta : L'uomo alla guida del pick-up aveva con sé una sparachiodi e una pistola ad aria compressa e ha agito per l'Isis. E' stato arrestato

Attentato New York - Trump : “Terrorista in Usa con la green card - basta” : “Il terrorista è arrivato nel nostro paese grazie alla cosiddetta ‘lotteria per la diversità dei visti’, una bellezza di Chuck Schumer. Li voglio in base al merito”. Lo afferma il presidente americano Donald Trump tornando sull’attacco di ieri sera a New York, compiuto da un 29enne di nazionalità uzbeca. L'articolo Attentato New York, Trump: “Terrorista in Usa con la green card, basta” proviene da Il ...

Obama contro Trump - basta politica paura : "Dobbiamo inviare al mondo un messaggio: rifiutiamo la politica della divisione e della paura" dice l'ex presidente, spiegando che "chi vince" le elezioni "dividendo la gente, non potrà poi ...