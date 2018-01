Tremendo incidente causa incendio sull'A21 | il bilancio e' gravissimo

Treviso. Tremendo incidente tra la Fiat 500 e il furgone : tre persone ferite : Treviso. Tremendo incidente tra la Fiat 500 e il furgone : tre persone ferite incidente lungo via Santa Bona nuova. Fiat 500 finisce nel fossato, l’automobilista incastrata nel mezzo. Sul posto vigili del fuoco e Suem 118. Il traffico è andato in tilt.Continua a leggere incidente lungo via Santa Bona nuova. Fiat 500 finisce nel fossato, […] L'articolo Treviso. Tremendo incidente tra la Fiat 500 e il furgone : tre persone ferite sembra ...

Ancona : Tremendo impatto in moto - Giosuè muore a 18 anni in un incidente : Ancona: tremendo impatto in moto, Giosuè muore a 18 anni in un incidente Il giovane Giosuè Spera si è schiantato contro un’auto ad un incrocio. Un impatto letale che non gli ha lasciato scampo, per lui inutili i soccorsi.Continua a leggere Il giovane Giosuè Spera si è schiantato contro un’auto ad un incrocio. Un impatto […] L'articolo Ancona: tremendo impatto in moto, Giosuè muore a 18 anni in un incidente sembra essere il ...