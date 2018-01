Trasporto aereo | 2017 anno più sicuro dal dopoguerra

Trasporto aereo - ASN : il 2017 l'anno più sicuro dal dopoguerra : Roma, 2 gen. (askanews) Il 2017 è stato l'anno più sicuro per il Trasporto aereo dalla fine della seconda guerra mondiale. E' quanto certifica Aviation Safety Network, un sito specializzato nell'...

Trasporto aereo : vendite di Boeing e Airbus "in ostaggio" della decisione del presidente Trump su Accordo con Iran : Washington, 15 dic 21:40 - (Agenzia Nova) - Le compagnie Boeing e Airbus, tradizionali protagoniste dell'aviazione commerciale, potrebbero essere danneggiate dalla nuova politica dell'amministrazione... (Res) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sciopero nel Trasporto aereo : venerdì nero per chi vola - : Stop di 4 ore per Vueling. Disagi anche per chi viaggia con Alitalia, che ha cancellato decine di voli. Dalle 13 alle 17 agitazione dei lavoratori di Enav. I piloti di Ryanair annullano la ...

Venerdì nero per il Trasporto aereo : Scioperi in vista nei cieli italiani. Oggi, Venerdì 15 dicembre 2017, i lavoratori di ENAV , ENAC , Ryanair , Alitalia e Vueling incroceranno le braccia per circa 4 ore mentre alcune compagnie aeree ...

Sarà un venerdì nero per il Trasporto aereo. Cosa sapere : venerdì 15 dicembre i piloti (e non solo) di Alitalia, Ryanair e Vueling incroceranno le braccia e così gli aerei resteranno a terra insieme ai passeggeri che avevano prenotato il volo. Non tutti, ...

Lazio - Lombardi e Di Maio fanno il punto sul Trasporto aereo : Roma, 11 dic. (askanews) 'Gli Stati generali del trasporto aereo per cambiare tutti insieme rotta'. A fare il punto sul comparto la mattina di venerdì 15 dicembre sarà Roberta Lombardi, candidata del ...

Trasporto aereo - molto buone le previsioni IATA per il 2018 : (Teleborsa) - Il 2018 potrebbe diventare un anno da ricordare per il Trasporto aereo. Secondo le previsioni fornite dalla International Air Transport Association (IATA), il prossimo anno si potrebbero ...

Trasporto aereo - passeggeri in crescita ad ottobre - IATA : (Teleborsa) - ottobre positivo per le compagnie aeree. Secondo il report mensile IATA - International Air Transport Association, nel mese in questione il traffico passeggeri globale è cresciuto del 7,...

L'aereo da Trasporto numero uno al mondo atterra in Friuli - ecco perchè : Quello che ha fatto scalo all'aeroporto del Friuli Venezia Giulia alle 11.30 di oggi, lunedì 27 novembre, è L'aereo da trasporto numero uno al mondo. L'Antonov AN124 UR82007, di fabbricazione ucraina,...

Milano Cargo - Delrio illustra la road map per il Trasporto merci aereo : Nei primi 9 mesi 2017 le merci trasportate per via aera in Italia sono state pari a 846.616,8 tonnellate , con un incremento dell'11,2% rispetto allo stesso periodo del 2016, mentre a livello ...

Trasporto aereo : Mit presenta position paper per rilancio cargo : Essa è, infatti, sempre più rilevante in un mondo globalizzato che vede crescere a due cifre i dati cargo sia sul piano nazionale sia su quello internazionale.

Trasporto aereo - cresce la connettività sulle rotte intercontinentali : (Teleborsa) - Cathay Pacific e Fly Emirates potenziano i servizi wifi sui propri aeromobili, con aumento della velocità di connessione sempre più richiesta sulle rotte intercontinentali. Cathay ...