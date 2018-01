Tournée 4 Trampolini 2018 | ad Innsbruck infiamma la sfida tra Stoch e Freitag

Tournée Quattro Trampolini – Classifica generale : Kamil Stoch allunga in testa - Freitag insegue : Kamil Stoch è al comando della Classifica della Tournée dei Quattro Trampolini dopo due tappe. Il polacco ha infilato la doppietta in terra teutonica e ora ha 12 punti di vantaggio su Richard Freitag e addirittura 32 abbondanti su Kubacki. Di seguito la Classifica generale della prestigiosa competizione (top 10). # ATLETA NAZIONE TEMPO 1. Kamil Stoch Polonia 563.1 2. Richard Freitag Germania 551.3 3. Dawid ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2018 : bis di Stoch a Garmisch! Freitag ancora secondo. Grande Norvegia - l’Austria scompare : Kamil Stoch mette una ipoteca sulla conquista della Tournée dei 4 Trampolini concedendo il bis sul trampolino di Garmisch dopo aver trionfato (primo polacco della storia) a Oberstdorf due giorni fa. Un dominio quello del polacco (alla ventiquattresima vittoria in coppa del Mondo) che si è aggiudicato entrambe le serie in una gara tormentata solo nel finale da un vento ballerino che ha costretto proprio Stoch e il giovane sloveno Bartol ...

LIVE Tournée 4 Trampolini 2018 - Tappa Garmisch Partenkirchen in DIRETTA : Stoch si conferma nella prima serie! Forfang tenta la rimonta nella seconda. Insam e Colloredo eliminati : Buon anno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda Tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018 a Garmisch, in Germania. Prosegue dunque quest’oggi, come da tradizione nel primo giorno dell’anno, la 66esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due salti che si svolgeranno con KO System nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che ...

Tournée 4 Trampolini 2018 : tutti gli accoppiamenti e i qualificati della seconda tappa di Garmisch-Partenkirchen : La prova di qualificazione di oggi ha definito gli accoppiamenti per la gara di Garmisch-Partenkirchen di domani, valida per la Tournée dei Quattro Trampolini 2018. Richard Freitag e Kamil Stoch, i due favoriti per la conquista del Trofeo, si sono garantiti dei buoni scontri diretti, pur senza esagerare in qualificazione. Saranno impegnati due italiani: Alex Insam e Sebastian Colloredo. Per entrambi entrare nella seconda serie sarà molto ...

Tournée 4 Trampolini 2018 : Forfang in migliore a Garmisch-Partenkirchen in qualificazione - bene Insam e Colloredo : Dopo l’esordio di Oberstdorf, la Tournée dei Quattro Trampolini 2018 fa tappa a Garmisch-Partenkirchen, dove oggi si è disputata la prova di qualificazione sul trampolino HS 140. Il norvegese Johann Andre Forfang ha totalizzato il miglior punteggio, atterrando a 140,5 metri in una prova caratterizzata da vento tutto sommato costante. Seconda posizione per il polacco Dawid Kubacki, che ha chiuso al terzo posto ad Oberstdorf ed è in piena ...

Tournée 4 Trampolini 2018 : a Garmisch-Partenkirchen è già un duello tra Stoch e Freitag? : Seconda e ultima tappa tedesca, a cavallo tra i due anni solari: qualificazione il 31 dicembre, gara l’1 di gennaio, per inaugurare il 2018. Il trampolino, anche questo risalente alla prima fase del 1900, ha un profilo importante: il punto HS è posto a 140 metri, K a 125. Il record ufficiale appartiene a Simon Ammann con 143,5 metri, mentre Anders Jacobsen ha superato anche i 145 metri, ma la sua misura non è stata omologata. Il trampolino ...

Tournée 4 Trampolini 2018 - seconda tappa Garmisch-Partenkirchen : programma - orari e tv. Come vederla in diretta streaming : Dopo la gara di Oberstdorf vinta da Kamil Stoch, la Tournée dei Quattro Trampolini 2018 si sposta a Garmisch-Partenkirchen, sempre in Germania. A cavallo del vecchio e del nuovo anno, infatti, si svolgeranno prima le qualificazioni e poi la gara dalla località tedesca, sul trampolino HS 142 Olympiaschanze. Con Kamil Stoch e Richard Freitag che hanno preso un margine già considerevole rispetto alla concorrenza, la gara di Garmisch potrebbe ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2018 : Kamil Stoch vince a Oberstdorf davanti a Richard Freitag. Terzo David Kubacki : È cominciata oggi la Tournée dei 4 Trampolini 2017-18, la tradizionale competizione di Salto con gli sci che si tiene fra Austria e Germania nelle tappe di Oberstdorf, Garmisch Partenkirchen, Innsbruck e Bischofshofen. Dopo la qualificazione di ieri, oggi alle 16.30 è cominciata la gara vera e propria, con i saltatori impegnati sulle due prove nel trampolino Hs137. A vincere è stato Kamil Stoch, vincitore della Tournée lo scorso anno: per la ...

LIVE Tournée 4 Trampolini 2018 in DIRETTA : si comincia ad Oberstdorf. Guida Kraft dopo la prima manche - Alex Insam eliminato al primo round : Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018 a Oberstdorf, in Germania. Avrà inizio dunque quest’oggi la 66esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due salti che si svolgeranno con KO System nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che entreranno stabilendo i migliori punteggi tra ...