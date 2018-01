Torna nella bufera Clorox

Callori (Forza Italia) : 'E' stato un anno intenso - cittadini Tornate a credere nella politica' : Le qualità per tornare a crescere ci sono tutte! Ai cittadini chiedo di credere nuovamente nella politica, nella buona politica e di aiutarci a "ricostruire"; è estremamente importante andare alle ...

RiTorna Elisa Montagnoli e la donazione di sangue nella catena Whatsapp : nuova bufala? : Di tanto in tanto tornano sui nostri smartphone alcune catene Whatsapp che ormai rappresentano dei veri e propri tormentoni, come quello che coinvolge una fantomatica Elisa Montagnoli, con relativo numero di telefono da sfruttare per avere maggiori informazioni a proposito di una donazione di sangue urgente. A testimonianza del gatto che si tratti in tutto e per tutto di una bufala, vi rimando da subito ad un vecchio articolo condiviso su queste ...

Torna nella bufera Endesa : Si muove in profondo rosso la società energetica spagnola , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,62% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Endesa rileva un ...

Torna nella bufera Abercrombie & Fitch : Ribasso scomposto per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che esibisce una perdita secca del 2,57% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...

Juventus - Dybala e Antonella Tornano insieme : Natale in famiglia e convivenza : TORINO - Ritorno di fiamma per Paulo Dybala che ha trascorso le vacanze natalizie insieme alla famiglia e alla fidanzata di sempre, Antonella Cavalieri . La modella argentina e il numero 10 della ...

Sci di fondo - Fiera di Primiero. Pellegrino e Noeckler Tornano padroni nella sprint a squadre tricolore : Il circuito cittadino di Fiera di Primiero ha incoronato Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler (Fiamme Oro) nuovi campioni italiani della sprint a squadre a tecnica libera. Indicazioni confortanti arrivano dalla coppia azzurra destinata a dare la caccia ad una medaglia nella gara olimpica in programma fra un mese e mezzo a Pyeongchang (Corea del Sud). Pellegrino e Noeckler si sono ripresi il titolo dominando la gara un anno dopo la delusione ...

Dybala e la fidanzata Antonella sono Tornati insieme : è ufficiale : Paulo Dybala e la fidanzata Antonella Cavalieri sono tornati insieme Dybala è tornato insieme alla fidanzata storica Antonella Cavalieri. Il gossip circolava da un po’ di giorni nel mondo del pallone, ora è arrivata finalmente la conferma dai profili social dei diretti interessati. Prima l’attaccante della Juventus ha condiviso uno scatto della cena di Natale […] L'articolo Dybala e la fidanzata Antonella sono tornati insieme: ...

Il Crotone dura solo un tempo - la Lazio dilaga nella ripresa : poker ‘natalizio’ per Tornare a sorridere : 1/11 LaPresse/Alfredo Falcone ...

Juventus - un pericolo in più per gli ottavi di Champions : Torna Lamela nella lista del Tottenham : La Juventus dovrà fare attenzione a un elemento in più in vista degli ottavi di Champions: Erik Lamela. L'argentino ha infatti recuperato dall'infortunio all'anca che lo ha tenuto fuori dai campi per ...

Il Segreto anticipazioni - Lucas Torna nella puntata 1716 Video : Grandi novita' arrivano dalle anticipazioni spagnole de Il Segreto [Video], Lucas torna nella soap per un motivo molto grave, che cosa sta succedendo? Intanto, anche Fe si mettera' nei guai per salvare Mauricio e sua moglie Nazaria. Scopriamo tutti i dettagli... Il Segreto, Fe rischia grosso, Francisca alle prese con un diabolico piano Dalle anticipazioni spagnole de Il Segreto [Video], sappiamo che Mauricio e Nazaria sono diventati marito e ...

AMICI 17/ Anticipazioni : Bryan Torna - Orion preoccupato : rivalità alle stelle nella scuola! (oggi - 20 dicembre) : AMICI 17, Anticipazioni e news del 20 dicembre 2017. Bryan torna dopo l'infortunio, Orion preoccupato per il suo posto nella scuola: rivalità alle stelle nella scuola!(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 05:20:00 GMT)

CAOS SIRIA/ Stupri di massa - i conti che non Tornano nella propaganda francese anti Assad : Come ormai consuetudine, in concomitanza dei negoziati di pace a Ginevra è spuntato un nuovo "dossier" per lanciare l'ennesima campagna anti Assad. Il punto di PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 06:02:00 GMT)CAOS SIRIA/ Le sanzioni della Ue colpiscono il popolo e aiutano il jihadTERZA GUERRA MONDIALE/ L'inganno di Israele contro Assad: soldi e supporto a Isis e al Qaeda

Il Signore degli Anelli - Ian McKellen vorrebbe Tornare nella serie tv : È di poche settimane fa la notizia dello storico accordo con cui Amazon si è aggiudicata i diritti di adattamento delle opere di JRR Tolkien con l’intenzione di realizzare una nuova serie de Il Signore degli Anelli da trasmettere sulla propria piattaforma di streaming Prime Video. Poco o nulla si sa della possibile trama, a parte che si tratterà di una storia prequel che dunque anticiperà la trilogia dei film diretti da Peter Jackson. E ...

Fabrizio Frizzi Torna in tv con Antonella Clerici : sta benissimo - ma sembra proprio invecchiato : Fabrizio Frizzi sta benissimo e torna in tv accanto alla sua grande amica Antonella Clerici, che già l'aveva ospitato alla Prova del cuoco ( GUARDA ). Solo che il conduttore, sembra aver davvero ...