Torino | tifosi da riprendere

Torino - Miha : "Ci mancano 6 punti : colpa nostra. I fischi dei tifosi? Ingenerosi..." : "Purtroppo un altro pareggio, ma non posso rimproverare nulla ai miei. Abbiamo fatto il massimo per vincere, Perin ha fatto i miracoli. Non siamo fortunati, anche con i nostri attaccanti: quando fa ...

Torino - il messaggio di Cairo ai tifosi e la promessa per il 2018 : “Mi batterò in tutti i modi, nel 2018, affinché il Toro dia ai suoi tifosi e a tutti noi le soddisfazioni che meritiamo”. Il presidente del Torino Urbano Cairo, nell’augurare buone feste ai tifosi attraverso i canali social del club, ha voluto mandare anche un messaggio più legato al campo. “Porteremo la squadra dove abbiamo in mente. Non lo diciamo per scaramanzia, ma lo sappiamo”. Ciò che tutti sanno ma che Cairo ...

Tifosi-spettacolo a Ferrara non meritavano un Torino così : Ferrara - Stracolmo, lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Poco meno di 13mila spettatori, il massimo della capienza. E, di questi, 1.600 erano i tifosi del Toro pigiati nella curva Est. Un bell'effetto, ...

Lazio-Torino - per protesta i tifosi tolgono gli striscioni : ROMA - Tensione alle stelle allo stadio Olimpico dopo le decisioni dell'arbitro Giacomelli che ha negato un rigore alla Lazio per un tocco di mano in area di Iago Falque e subito dopo ha espulso ...

Torino - Burdisso smorza il pessimismo e rassicura i tifosi granata : parole da leader : Nicolas Burdisso ha scalato le gerarchi ed è diventato un titolare inamovibile del Torino di Sinisa Mihajlovic. L’argentino a margine della serata di beneficienza “Un sorriso per Pupi” ha rilasciato dichiarazioni da vero leader in merito al momento che stanno attraversando i granata: “Non è il momento di fare i conti, stiamo lottando in questo campionato e lavoreremo per migliorare. Siamo in corsa per l’Europa e ...

Torino - Valdifiori : 'Dobbiamo ricreare l'entusiasmo per i nostri tifosi' : Torino - Il centrocampista del Torino, Mirko Valdifiori, è intervenuto ai microfoni di Torino Channel sul momento che sta vivendo la squadra di Mihajlovic : 'Sappiamo che veniamo da 4 pareggi: sarebbe ...

Grandissimo omaggio dei tifosi del Torino e dell'Atalanta nei confronti della Chapecoense. Al minuto 71 un lungo applauso ha ricordato la ... : Grandissimo omaggio dei tifosi del Torino e dell'Atalanta nei confronti della Chapecoense. Al minuto 71 un lungo applauso ha ricordato la sfortunata squadra brasiliana Sentito omaggio dello stadio ...

Torino - Mihajlovic lancia un chiaro messaggio ai tifosi granata : indicazioni di formazione : “Domani voglio vedere lo stesso spirito da Toro che mettevamo in campo l’anno scorso quando giocavamo in casa: l’Olimpico Grande Torino deve tornare ad essere il nostro fortino”. Con queste parole il tecnico del Toro, Sinisa Mihajlovic, carica l’ambiente granata alla vigilia del match con l’Atalanta in programma domani sera. “La squadra di Gasperini ha cambiato molto ma sta disputando una buona ...

Torino - Mihajlovic tira le orecchie ai tifosi poi un retroscena sulla punizione di Milinkovic-Savic : “Era importante per diversi motivi: per la qualificazione alla quale tenevamo molto, per vedere all’opera alcuni giovani, per ritrovare il gol degli attaccanti. Direi che abbiamo visto quello che dovevamo vedere. Iago Falque non tradisce mai, Gallo e’ tornato al gol, Niang ha fatto bene, anche se non mi sono piaciuti i fischi dei tifosi. Hanno diritto a farlo, ma cosi’ non si aiuta il ragazzo, che comunque si impegna. Era ...

Torino - Mihajlovic soddisfatto del pareggio : chissà se anche i tifosi la pensano così… : “L’anno scorso Donnarumma ci ha parato un rigore al 96′, stavolta ha fatto un doppio miracolo su Belotti e Iago Falque. Ma abbiamo comunque conquistato un buon punto contro una diretta avversaria per l’Europa. Quest’anno siamo venuti due volte a ‘San Siro’ e per due volte siamo usciti imbattuti. E’ un buon segnale”. E’ soddisfatto Sinisa Mihajlovic, tecnico del Torino, oggi protagonista ...

Milan-Torino 0-0 : rossoneri stoppati a San Siro - i tifosi fischiano : Di seguito la diretta live di Milan-Torino con la cronaca del match di San Siro! Serie A, Milan-Torino: cronaca live primo tempo 1 L'arbitro Irrati ha fischiato l'inizio della gara! 5 Kalinic da ...

Torino - i tifosi perdono la pazienza : due striscioni pesantissimi : 1/21 Marco Alpozzi ...

Stadio Filadelfia di Torino - tempi stretti per ritorno tifosi : Torino, 14 nov. (askanews) Dovrebbe essere garantita in tempi stretti la completa agibilità, vale a dire l'accesso ai tifosi, dello Stadio Filadelfia di Torino. Questa mattina si è svolta la prevista ...

Torino - riscontrate 'criticità' : niente tifosi al Filadelfia : Torino - niente tifosi al Filadelfia , lo storico stadio del Torino inaugurato lo scorso maggio dopo un importante intervento di recupero. Ieri sera la Commissione di vigilanza comunale avrebbe ...