Torino | si dà fuoco in auto dopo litigio con la moglie

Torino - la moglie lo caccia di casa dopo litigio : si dà fuoco e muore : Un uomo di 46 anni, di origine romena, è morto a Torino dandosi fuoco nella sua auto parcheggiata in via Flecchia. All'interno del veicolo è stata trovata una tanica di benzina. Dalle prime ...

Basket - Serie A 10a giornata : anticipi di fuoco con Brescia e Venezia. Domenica posticipo Torino-Milano : Sarà la capolista Brescia ad aprire la decima giornata. La Germani cerca di mantenere aperta la striscia di imbattibilità, ospitando un Banco di Sardegna Sassari reduce da una bella vittoria in Champions League e che cerca un po’ di continuità anche in campionato. Un altro esame importante per Vitali e compagni, che finora sono stati assolutamente perfetti. Gli anticipi di fuoco continuano con il match tra l’Umana Reyer Venezia e la ...

Torino - appartamento a fuoco : pompieri salvano cagnolino con l’uso di un respiratore : Torino, appartamento a fuoco: pompieri salvano cagnolino con l’uso di un respiratore L’animale si era rifugiato sotto il letto per lo spavento ed era svenuto ma i pompieri hanno usato subito la maschera dell’autorespiratore su di lui riuscendo in poco tempo a rianimarlo.Continua a leggere L’animale si era rifugiato sotto il letto per lo spavento […] L'articolo Torino, appartamento a fuoco: pompieri salvano cagnolino con ...

Basket - Eurocup 2017-2018 : giornata di fuoco per le italiane. Scontro al vertice per Torino - Reggio Emilia con i campioni d’Israele - Trento deve vincere in Spagna : Sarà una quarta giornata di fuoco per le squadre italiane impegnate in Eurocup. Si comincia dallo Scontro al vertice nel gruppo A tra la Fiat Torino e il Darussafaka Istanbul, due formazioni che sono ancora a punteggio pieno. Una stagione europea finora davvero molto positiva per i piemontesi, che hanno dimostrato di valere le migliori squadre della competizione e probabilmente il match di domani sera contro i turchi è un test per valutare ...

Incendi in Piemonte - inferno di fuoco sulle Alpi : Torino soffoca nel fumo e le polveri sottili vanno alle stelle - “così la gente rischia di morire” : 1/49 ...

Caldo - siccità e incendi : scenario d’Apocalisse al Nord. Cielo giallo per fumo e fuoco su Torino - il Po è in secca e sulle Alpi si vola verso +30°C : 1/20 Torino, il fiume Po in secca e il fumo degli incendi sulla città ...

Torino - a fuoco palazzina migranti. Spento nella notte il rogo all’ex Moi : Sono stati murati, su disposizione del Comune di Torino, gli accessi alla palazzina dell’ex Moi dove in serata è divampato un incendio, Spento poi dai vigili del fuoco. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, per evitare che gli occupanti, profughi e famiglie di migranti, tentassero di ritornare negli alloggi resi inagibili dalle fiamme. Sul posto è giunto anche l’assessore all’ambiente del Comune di Torino, Alberto ...

