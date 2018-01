Terremoto | chef stellati e pizzaioli per la raccolta fondi a Ischia

: Terremoto: chef stellati e pizzaioli per raccolta fondi a Ischia - IlSudOnLine : Terremoto: chef stellati e pizzaioli per raccolta fondi a Ischia -

(Di martedì 2 gennaio 2018) La grande cucina protagonista in un evento lungo il corso principale di, con finalita’ anche di beneficenza dopo il sisma sull’isola del golfo dello scorso 21 agosto. Torna, per la seconda edizione, “Stelle in strada per assaggi d’autore”, l’evento che porta a isolani e turisti un caleidoscopio di gusti e ricette, elaborate dai piu’ importantidel territorio, ambasciatori dell’enogastronomia ischitana nel mondo. L’appuntamento e’ per venerdi’ 5 gennaio in corso Vittoria Colonna, a partire delle 18.30. Le stelle sono quelle che impreziosiscono il cielo ischitano, lontano dallo smog cittadino, ma anche quelle che la Guida Michelin ha attribuito ai talenti di un’isola. Ai fornelli, negli stand che costelleranno la via dello shopping, Nino Di Costanzo,bistellato di ‘Dani’ Maison’ e ...