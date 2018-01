Tennis | esordio sfortunato per la Errani in Nuova Zelanda | fuori anche la Giorgi e

Tennis : Hopman Cup - esordio sul velluto per Federer. Djokovic salta anche l'ATP di Doha : La Svizzera di Federer è inserita nel girone B insieme a Stati Uniti, Russia e Giappone: Roger tornerà in campo martedì 2 gennaio quando affronterà il russo Karen Khachanov, numero 45 del mondo. ...

Tennistavolo Norbello : grande esordio casalingo per le due ammiraglie di A1 - InfoOggi.it : ... Tadasuni, Boroneddu), ha confermato la volontà di rinnovare anche in futuro il patto di alleanza con il club norbellese scelto come testimonial per la promozione del territorio attraverso lo sport. ...

Tennis - ATP Finals Londra 2017 : Alexander Zverev sconfigge all’esordio Marin Cilic in tre set : Nel secondo incontro del gruppo Boris Becker delle ATP Finals 2017 di Londra il n.3 del mondo Alexander Zverev (GER) piega in tre set il croato (n.5 del ranking) Marin Cilic con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 in 2 ore e 7 minuti di gioco. Una vittoria sofferta per il tedesco in grado di recuperare un break di ritardo nell’ultima frazione ed aggiudicarsi il primo incontro in carriera nel Master. Nel primo set il tedesco non risente della ...

Tennis - Masters : esordio ok per Federer - Sock si arrende in due set : LONDRA - Inizia con il piede giusto Roger Federer al Masters di fine anno. Il campione svizzero ha battuto in due set l'americano Jack Sock, fresco vincitore di Parigi-Bercy. Dopo un'ora e 30 minuti ...

Tennis - ATP Finas 2017 : esordio vincente per Roger Federer. Sconfitto in due set Jack Sock : Si sono aperte le ATP Finals 2017 in corso di svolgimento a Londra e ha fatto il suo esordio vincente Roger Federer. Lo svizzero, inserito nel gruppo Boris Becker, ha Sconfitto in due set l’americano Jack Sock con il punteggio di 6-4 7-6 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Il campione di Basilea ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere, mandando dunque l’americano a servire per primo. Forse preso un po’ dalla ...

ATP FINALS 2017/ Diretta Federer Sock (6-4 7-6) streaming video SuperTennis : esordio positivo per il Re : Diretta Atp FINALS 2017: info streaming video e tv, la prima giornata al Master di tennis maschile. Alla O2 Arena di Londra Federer batte Sock 6-4 7-6, in serata Zverev sfida Cilic(Pubblicato il Sun, 12 Nov 2017 16:40:00 GMT)