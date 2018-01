Strada pericolosa | Tapanelli | colpa dell' assenza della politica

La Strada più pericolosa del mondo si trova in Siberia ed è fatta solo di ghiaccio : Una strada di ghiaccio. Una delle più pericolose al mondo. Siamo in Siberia, nell'estremo oriente russo, e percorrere la Zimnik è un'impresa non da poco. Questo perchè la strada che collega il porto di Pevek all'isola di Ayon non è fatta d'asfalto, ma ...