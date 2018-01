Sparatoria Bitonto | Minniti | risposta Stato sarà molto dura

Sparatoria Bitonto. Minniti : fatto inaccettabile. Dobbiamo prosciugare lo stagno dell'illegalità : Il ministro dell'Interno è volato a Bari per partecipare al Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza in seguito all'omicidio di un'anziana donna, usata, si teme, come scudo e colpita da colpi indirizzati contro un 20enne

Minniti oggi a Bari (dopo la Sparatoria di sabato a Bitonto) : Roma, 2 gen. (askanews) Dopo la sparatoria di sabato scorso a Bitonto, il ministro dell'Interno Marco Minniti presiede oggi alle 11 presso la Prefettura di Bari una riunione del comitato provinciale ...

Passante uccisa durante Sparatoria a Bitonto - perquisizioni nella notte : Il botta e risposta a colpi di armi da fuoco sarebbe legato alla guerra in atto da organizzazioni criminali locali per il controllo dello spaccio di droga in città

Video Sparatoria Bitonto - anziana usata come scudo e uccisa in strada : la ricostruzione : L’agguato e il momento in cui la donna di 84 anni, Anna Rosa Tarantino, viene usata come scudo. Lo choc in Paese: non si può andare avanti così

Bitonto - in una Sparatoria in strada fra clan rivali - uccisa una ignara passante : L'assurda morte di una donna di 84 anni uccisa dai proiettili esplosi in una sparatoria fra clan rivali. E' successo nel centro storico della città a pochi chilometri da Bari. L'ennesimo, gravissimo ...

Bitonto - raid contro i clan dopo la Sparatoria mortale : scoperto bazar della droga : Due sparatorie, un'anziana, Anna Rosa Tarantino, morta mentre tornava dalla messa del mattino, un pregiudicato ventenne, Giuseppe Casadibari, piantonato in ospedale: fine 2017 da dimenticare per Bitonto...

Bitonto - anziana uccisa dopo Sparatoria. Cariello (M5S) : 'Sistema integrato di prevenzione e protezione' : La sparatoria avvenuta questa mattina a Bitonto, dove un anziana signora di 84 anni ha perso la vita dopo essere stata usata come scudo umano, sta facendo riflettere il mondo politico sulla sicurezza della regione. Francesco Cariello, deputato del Movimento 5 Stelle, per mezzo di un comunicato stampa, sottolinea quanto sia importante un sistema integrato di ...

Bitonto - anziana uccisa dopo Sparatoria. Sasso (Lega) : 'Tolleranza zero. Stato di Polizia per un mese' : La doppia sparatoria avvenuta questa mattina a Bitonto che ha causato la morte di un'anziana di 84 anni, colpita per sbaglio da alcuni proiettili vaganti, ha lasciato sdegno e sconcerto. Immediate ...

A Bitonto doppia Sparatoria - muore anziana - pregiudicato ferito : Roma, 30 dic. (askanews) - Una anziana donna è morta, un giovane pregiudicato è rimasto ferito, il portone di un altro pregiudicato è stato preso di mira ed anche un cane è stato colpito in due ...