Sostituzione Batteria iPhone | Da Oggi Costa Solo 29 Euro

iPhone : i prezzi ridotti per la Sostituzione della batteria saranno applicati immediatamente : Per arginare ulteriori controversie sui modi in cui gestisce le batterie più datate degli iPhone, la Apple oggi, 30 dicembre, ha dichiarato che il prezzo ridotto per la sostituzione sarà applicato immediatamente, invece che a gennaio inoltrato. Ecco la dichiarazione da parte dell’azienda di Cupertino: “Ci aspettavamo di aver bisogno di più tempo per essere pronti, ma siamo felici di offrire immediatamente ai nostri clienti un prezzo ridotto. Le ...

iPhone lenti - sconto su Sostituzione Batteria : sono le scuse di Apple : Apple prova a risollevare la propria immagine pubblicando una lettera di scuse ai propri clienti dopo essere stata costretta ad ammettere di aver rallentato i vecchi iPhone per preservarne la durata della batteria. “C’è stato un fraintendimento e sappiamo che alcuni di voi ritengono che Apple vi abbia deluso. Ci scusiamo” ha scritto Cupertino in un messaggio comparso sul sito ufficiale dell’azienda. I fan della Mela di mezzo mondo che ...

Problemi di batteria con Honor 7 : prezzo per Sostituzione ed installazione : Uno degli smartphone Android che in questi anni ha superato ogni aspettativa in termini di vendite è stato senza ombra di dubbio il cosiddetto Honor 7. Lanciato sul mercato nell'estate del 2015, il modello ha fatto registrare un successo immediato qui in Italia, complice il rapporto tra qualità e prezzo andato oltre ogni aspettativa, ma da alcuni mesi a questa parte dobbiamo purtroppo registrare lamentele legate a Problemi di batteria. Certo, ...

Prezzo Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S7 - preventivo ufficiale per vari difetti : Credete sia arrivato il momento di sostituire la batteria del vostro Samsung Galaxy S7? A distanza di quasi due anni, ed a seconda dell'uso più o meno intensivo che ne fate, potreste anche aver maturato la giusta decisione. Chiaro che trattandosi di normale usura del prodotto, la richiesta non possa passare in garanzia, e che dovrete essere voi a sostenere il costo di intervento, nel caso in cui decideste di procedere. Volete farvi un'idea ...

Sostituzione Batteria iPhone : costo - dove e come cambiare : Ad oggi la batteria estraibile è solo un lontano ricordo, soprattutto per quanto riguarda gli amanti della Apple. Questo ha complicato un po’ le cose, cambiare la batteria richiede un processo più lungo e complesso, ma non abbastanza da non poter risolvere tutto con una buona guida. Vediamo come sostituire la batteria iPhone, e a quali costi andiamo incontro. A seconda di quelle che sono le vostre esigenze e preferenze potrete cambiare batteria ...