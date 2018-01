Song of the Year 2017 – Prima fase a gironi – Vota le canzoni che si qualificheranno alla

Audio - testo e traduzione di One Last Song di Sam Smith - il nuovo singolo da The Thrill Of It All : One Last Song di Sam Smith è il nuovo singolo del cantante britannico, presto in rotazione radiofonica a seguito di Too Good At Goodbyes, già disco d'oro in Italia. La canzone è il nuovo singolo estratto dal secondo album in studio di Sam Smith The Thrill Of It All, ed è stata scritta come "ultimo saluto" alla sua precedente storia d'amore. One Last Song è una ballad sentimentale, un omaggio nostalgico agli anni '50, ed è tra i brani più ...