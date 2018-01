Sicilia | Fava | Ars approvi subito ddl su povertà assoluta

Sicilia : Fava - su impianti biometano garantire diritto comunità ad esprimersi : Palermo, 18 dic. (AdnKronos) - "Non si può ridimensionare la partecipazione a mera attività burocratica. Le comunità di Calatafimi e Francofonte hanno il diritto di potersi esprimere sulla prevista realizzazione degli impianti di biometano nei loro territori". Così il deputato regionale di Cento Pas

Sicilia : Fava annuncia quattro ddl - 'contro povertà e per diritto studio e trasparenza' (3) : (AdnKronos) - Infine, per quanto riguarda l'ultimo ddl annunciato, prevede la costituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia. "É istituita, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenome

Sicilia : Fava annuncia quattro ddl - 'contro povertà e per diritto studio e trasparenza' (2) : (AdnKronos) - "All’interno della regione la distanza fra i redditi è aumentata - dice Fava - Uno studio della fondazione RES indica come il reddito medio familiare (21.800 euro) è il più basso a livello nazionale (29% al di sotto la media) e il 50% delle famiglie in Sicilia vive con meno di 1.500 eu

Sicilia : Fava annuncia quattro ddl - 'contro povertà e per diritto studio e trasparenza' : Palermo, 11 dic. (AdnKronos) - Mancano ancora quattro giorni all'insediamento della nuova Assemblea regionale Siciliana ma il neo deputato regionale Claudio Fava, eletto con la Lista 'Cento passi', ha già annunciato quali saranno i primi quattro disegni di legge che saranno presentati a inizio legis

Sicilia : Fava - legge elettorale? Una lotteria - va riformata : Palermo, 6 dic. (Adnkronos) - "Proporrò una modifica della legge elettorale perché non rispecchia l’espressione del consenso dei Siciliani, è una cabala, una lotteria. Si può arrivare al paradosso che si supera il 5 per cento ma non si hanno parlamentari. Noi, a esempio, abbiamo avuto lo stesso nume

Pd : Fava - Renzi non sa ascoltare - in Sicilia per ‘militarizzare’ Isola per voto : Palermo, 6 dic. (Adnkronos) - "Renzi non è tipo che accoglie suggerimenti e non sarà venuto in Sicilia per ascoltare ma per serrare le file, per organizzare una campagna elettorale. Non c’è più da perdere la campagna elettorale quindi Renzi può restare più a lungo questa volta". Lo dice Claudio Fava

Pd : Renzi in Sicilia - Fava ‘Si ferma 20 minuti?’ : Palermo, 6 dic. (Adnkronos) - "C’è Renzi in Sicilia? Quanto si ferma, venti minuti? Renzi dovrebbe ascoltare le richieste dei Siciliani. Quando è venuto in campagna elettorale per le ultime regionali non lo ha fatto, vedremo se lo farà adesso". A dirlo è stato Claudio Fava, neo deputato regionale si

Sicilia : Fava - Giunta Musumeci? Dopo oltre 20 giorni non buon inizio : Palermo, 29 nov. (AdnKronos) - "Aspetto di vedere all'opera Musumeci e la sua Giunta per dare un giudizio, ma certo i lacci e lacciuoli che hanno legato le mani del presidente della Regione fino a oggi non sono un buon viatico. Aver presentato la Giunta solo Dopo diverse settimane dall'elezione non

Sicilia : Fava - Severino foglia di fico per partiti - certificati penali non bastano : Palermo, 29 nov. (AdnKronos) - "La legge Severino rischia di essere per i partiti una foglia di fico, uno strumento utilizzato come condizione di legittimazione delle candidature, una sorta di bollino blu. Invece, c'è una fragilità morale della politica che sfugge a questa norma e che richiede da pa

Truffavano anziani a Catanzaro - arrestata coppia di Siciliani - VIDEO : Catanzaro " Una coppia è stata arrestata dalla Polizia, accusata di una serie di truffe. Personale della Squadra Mobile di Catanzaro, unitamente a personale dello stesso ufficio della Questura di ...

Sicilia : Genovese jr - contro di me pregiudizi - Fava pensi a sua piccola vittoria (2) : (AdnKronos) - Per il giovane ras delle preferenze a Messina la vittoria di Nello Musumeci è "una vittoria dei Siciliani, che questa volta con coscienza e dopo cinque hanno deciso che era la persona giusta. Certamente lo era anche cinque anni fa". E la sconfitta del Pd? "E' un dato naturale, quando n

Sicilia : Genovese jr - contro di me pregiudizi - Fava pensi a sua piccola vittoria : Palermo, 6 nov. (AdnKronos) - "Gli elettori hanno votato per me non per mio padre, ma mi rendo conto che Fava è un po' preoccupato: deve cominciare a gestire la sua piccola vittoria... certo la mia è un po' più importante. Non capisco perché continui a parlare di me". A dirlo all'Adnkronos è Luigi G

Sicilia pd renzi grasso centrodestra fdi m5s musumeci micari cancelleri fava : Un centrodestra rinato festeggia l'elezione del suo candidato alla presidenza di Palazzo d'Orleans. I Cinque Stelle sono primo partito ma non possono non domandarsi se avrebbero potuto fare di più. Il Pd esce con le osse rotta e potrebbe dover ricucire con l'area alla sua sinistra. Il voto in sicilia ha implicazioni pesantissime per i partiti, che ora daranno il via alla lunga campagna elettorale che ci ...

ELETTI LISTA CENTO PASSI (SINISTRA MDP)/ Risultati Regionali Sicilia 2017 - voti e preferenze : 3 seggi per Fava : ELETTI LISTA CENTO PASSI: Claudio Fava, esponente del raggruppamento "a gauche", dovrebbe superare ampiamente la soglia di sbarramento per entrare all'Ars con 3 seggi(Pubblicato il Mon, 06 Nov 2017 19:07:00 GMT)