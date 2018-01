Si licenzia per un part time in Comune e resta disoccupata | la cronistoria reale

Sara Buonocore incinta di due gemelle si licenzia per un lavoro in Comune. Ma per un cavillo politico è senza lavoro : "Sognavo la stabilità lavorativa, mi sono licenziata da una farmacia privata per avere un posto più sicuro nel pubblico, anche in vista di una famiglia in arrivo, e invece finisce così. Ora sono senza lavoro". A parlare è Sara Buonocore, 35 anni, massese, incinta di sei mesi di due gemelle, laureata in chimica e tecnologia farmaceutica, entrata nella graduatoria nel 2011, a seguito del concorso per farmacisti indetto ...

Pasticciaccio del Comune : si licenziano per un posto pubblico - ma restano senza lavoro : Si licenziano per essere assunti in una farmacia pubblica, ma la sera del 31 dicembre, all’alba del nuovo anno, scoprono di essere rimasti senza lavoro. Tutto a causa di un Pasticciaccio combinato dal Comune...

Massa - incinta - si licenzia per un posto in Comune - ma lo perde perché il consiglio non approva il bilancio : Il sogno della stabilità per Sara si è schiantato una notte di fine dicembre a Massa quando il consiglio comunale non è riuscito ad approvare il bilancio consolidato e lei, assieme ad altri quattro, ...

Incinta colta da malore : si era licenziata per un posto comunale - ma salta l'assunzione : Una crisi politica che anticipa il voto della prossima primavera, quando si deciderà il nuovo sindaco della città di Massa.

Jobs Act - sgravi in scadenza per 80mila. Torna lo spettro licenziamenti : Roma, 31 dicembre 2017 - Il 2018 sarà l'anno del banco di prova sulla stabilizzazione o, al contrario, sul rischio licenziamento per i lavoratori assunti con decontribuzione nel 2015. Nei prossimi ...

Ispica - scongiurato licenziamento per forestali e comunali : L'Ars ha esitato favorevolmente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio risolvendo alcuni importanti problemi della provincia iblea

Civitavecchia Di Majo regala per Natale a Nitrella il licenziamento - ma non solo : ... o meglio della nuova Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale e di come la politica prevalga sugli interessi economici del territorio prima e dell'intero sistema poi. Il ...

Fim Torino : 2 licenziamenti in Cecomp - produce Bluecar per Bolloré : Torino, 29 dic. (askanews) Due licenziati alla Cecomp di La Loggia (Torino), dove si progettano e costruiscono le scocche per l'auto elettrica Bluecar del gruppo Bollore'. Ne da' notizia la Fim, ...

Napoli - lettera di licenziamento sotto l'albero per sei lavoratori dell'Eav : 'Via i furbetti del cartellino' : Per i cosiddetti furbetti, vale a dire per gli specialisti delle assenze al lavoro, sono tempi duri. 'Firmare una lettera di licenziamento non è mai facile - dice Umberto De Gregorio, presidente dell'...

Eboli - sconvolto per il licenziamento tenta il suicidio : salvato 50enne : Eboli. Aveva ricevuto da alcuni giorni la lettera di licenziamento e la notizia lo ha talmente sconvolto che il giorno di Natale ha tentato di compiere un gesto insano. Il dramma si è sfiorato ad ...

Fintech - arriva il piano Ue : una licenzia comunitaria per le app finanziarie : arriva un piano europeo per regolamentare il Fintech. Lo presenterà all'inizio dell'anno prossimo la Commissione europea, con l'obiettivo di definire delle regole certe per un settore in piena ...

Castelfrigo - il Natale si festeggia davanti ai cancelli dell’azienda : sciopero della fame senza sosta contro i licenziamenti : Non hanno interrotto la protesta nemmeno nel giorno di Natale i lavoratori delle cooperative in appalto della Castelfrigo, azienda del modenese che opera nel settore delle carni, in sciopero della fame dal 19 dicembre. La protesta, arriva dopo due mesi di sciopero ad oltranza e di mobilitazione sindacale per chiedere la ricollocazione delle 127 persone licenziate dalle false coop in appalto. Al fianco dei quattro manifestanti,il segretario ...

Dai licenziamenti alle pause ai buoni pasto : ecco come cambia il contratto per 250mila statali : Le novità riguardano circa 250 mila dipendenti, gli statali in senso stretto (dai ministeriali agli agenti del fisco) ma la portata si estende a tutto il pubblico impiego, fatto di oltre tre milioni di lavoratori. Si tratta infatti di un contratto “apripista” che detterà la linea anche per gli altri comparti: sanità, scuola ed enti locali...

Sophia Bush e Hilarie Burton esultano per il licenziamento di Mark Schwahn da The Royals : “Avanti il prossimo!” : Le reazioni entusiaste di Sophia Bush e Hilarie Burton al licenziamento di Mark Schwahn da The Royals non si sono fatte attendere. A stretto giro dopo l'annuncio di Lionsgate TV e Universal Cable Productions, le attrici di One Tree Hill che lo avevano accusato di molestie sessuali sul set del popolare teen drama hanno espresso soddisfazione per la sorte del regista e sceneggiatore. Accusato prima da una scrittrice e poi da una lunga serie ...