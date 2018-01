Si dà fuoco dopo lite con la moglie | morto

Torino - la moglie lo caccia di casa dopo litigio : si dà fuoco e muore : Un uomo di 46 anni, di origine romena, è morto a Torino dandosi fuoco nella sua auto parcheggiata in via Flecchia. All'interno del veicolo è stata trovata una tanica di benzina. Dalle prime ...

La coperta prende fuoco - muore carbonizzato dopo il veglione : trovato la mattina : Tragedia nella notte di Capodanno a Flumini di Quartu, nell'hinterland cagliaritano. Un uomo di circa 40 anni è morto carbonizzato mentre dormiva. Al momento non si conoscono i dettagli della tragedia,...

Si diede fuoco all'Inps - sei mesi dopo ancora niente assegni : Sono passati sei mesi dal giorno in cui Concetta Candido ha scelto di darsi fuoco davanti alla sede dell'Inps di Torino Nord, per "farsi sentire", come aveva scritto quel giorno su facebook prima di uscire di casa e per protestare perché dell'assegno di disoccupazione che le era dovuto ancora non aveva visto una lira."Stufa di stare in ospedale", la 46enne non ha smesso di lottare. Per mesi è rimasta ...

Igor il russo arrestato in Spagna dopo conflitto a fuoco : ha ucciso altre tre persone : Igor il russo, il killer di Budrio è stato arrestato in Spagna, vicino Castellòn, alle 2.50 della scorsa notte, dopo aver subito un incidente stradale al chilometro 95.500 della A-226,...

