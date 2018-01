Sfonda la vetrina della libreria in pieno centro | preso un nigeriano

Perde 100mila euro in azioni Veneto Banca : per protesta Sfonda con l'auto la vetrina dell'istituto : Un uomo di 59 anni, gravemente invalido in seguito ad un incidente sul lavoro e che ha perso circa 100 mila euro nell'acquisto di azioni Veneto Banca, ha spinto oggi in retromarcia la sua autovettura contro la porta d'ingresso della sede centrale dell'ex istituto Veneto, a Montebelluna. L'uomo, che manifesta in modo pacifico dalla vigilia di Natale, reclama la rifusione del danno, corrispondente all'indennità assicurativa percepita in ...

La polizia australiana cerca un uomo che ha Sfondato la vetrina di un sexy shop per rubare una bambola gonfiabile di 5 mila dollari : Sfonda la vetrina del sexy shop, ruba la bambola gonfiabile da 5 mila dollari e scappa. Il protagonista è un uomo che, a Moorabbin, quartiere di Melbourne, in Australia, ha messo a segno il colpo di Natale. Coperto da un passamontagna, l'uomo ha assaltato il negozio di articoli per adulti forzando la serratura.Nelle immagini delle telecamere di sicurezza, si vede il ladro parcheggiare il furgone Ford Transit bianco, rompere la vetrina del ...

Sfonda vetrina bar e tenta rapina - arrestato 18enne a Reggio Calabria : Reggio Calabria " E' stato sorpreso in fragranza mentre tentava di rapinare all'interno di un bar reggino. Per questo motivo, un 18enne Dastin Bryan Rosales, è stato dichiarato in arresto e sottoposto ...