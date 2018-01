: #Serkan Cayoglu e Ozge Gurel sorprendono tutti #Serkan #Cayoglu #e #Ozge #Gurel #sorprendono #tutti - zazoomblog : #Serkan Cayoglu e Ozge Gurel sorprendono tutti #Serkan #Cayoglu #e #Ozge #Gurel #sorprendono #tutti - ozserseveer : RT @jesuismei: L’amore e l’affetto sono le cose più belle del mondo, no? - Serkan Çayoglu ailesi ?? - littlemixftlodo : RT @daniela070788: Che dire per l'emozione di questa foto, aspettata pazientemente senza pretendere e adesso eccola... La bella famiglia C… - damiano_fre : RT @jesuismei: L’amore e l’affetto sono le cose più belle del mondo, no? - Serkan Çayoglu ailesi ?? - nata260870 : RT @jesuismei: L’amore e l’affetto sono le cose più belle del mondo, no? - Serkan Çayoglu ailesi ?? -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) 3 Le notizie di gossip VIDEO parlano sempre più spesso di #e di #, i due attori che sono diventati famosi grazie al grande successo di Kiraz Mevsimi, la soap opera turca che è sbarcata in Italia col titolo di Cherry Season - La stagione del cuore. La storia di Oyku Acar e di Ayaz Dincer ha appassionato milioni di telespettatori per via della sua trama fresca e a tratti divertente ma anche perché, gli attori che li hanno interpretati, si sono innamorati proprio sul set cinematografico facendo sognare i loro fans. Recentemente la coppia di giovani attori ha regalato degli scatti inaspettati che hanno piacevolmente sorpreso. Vediamo insieme di cosa si tratta. Le foto sorprendenti Proprio oggi 2 gennaio 2018 il sito on line turco Ucankus ha pubblicato un breve articolo sulla coppia formata da...