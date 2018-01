Serie C | girone C | raffronto classifiche 2016 17 e 2017 18 | prima della sosta

Serie A bilancio del girone di andata : Napoli-Juve fuga per lo scudetto. Lotta serrata per Champions e salvezza! : ... regolare quarto gol dei bianconeri ? Mazzoleni e Var impeccabili Juventus, passa di moda il made in Italy: a Verona si salva solo Chiellini Verona-Juventus diretta tv e live streaming, Serie A oggi ...

Serie A 2017-2018 : le pagelle del girone d'andata : Il campionato di Serie A arriva al giro di boa ed è il momento di dare le pagelle alle 20 squadre partecipanti . Tanti promossi e con voti d'eccellenza, qualche boacciato insospettabile e molti club ...

Serie C : girone A - Livorno saldo in testa : ROMA, 30 DIC - Risultati della 21/a giornata del girone A di Serie C: Arezzo-Giana Erminio 4-2; Cuneo-Piacenza 1-0; Livorno-Prato 2-0; Monza-Pistoiese 3-1; Olbia-Gavorrano 4-3;Pontedera-Lucchese 3-2; ...

Prossimo turno Serie A - 20a giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv : il girone di ritorno si apre il 5 gennaio! : Dopo l’assegnazione del titolo platonico di Campione d’inverno della Serie A di calcio, è tempo di tornare in campo: con l’inizio dell’anno solare 2018 al via il girone di ritorno. Ad aprire le danze saranno Chievo ed Udinese, in un atipico anticipo al venerdì pomeriggio, cui farà seguito il match di cartello della giornata, che vedrà opposte Fiorentina ed Inter. Il programma del giorno dell’Epifania prevede le restanti otto ...

Serie B - girone di andata : classifica spettatori - quando il tifo non paga : In Serie B, dopo le gare della 21a ed ultima giornata del girone di andata, il campionato si ferma e riprenderà il 20 gennaio, in pieno calcio calciomercato della sessione invernale. Ieri si sono avuti i primi verdetti con il Palermo campione d'inverno con 2 punti di vantaggio sul Frosinone e tre sulla coppia Empoli e Bari. Ma, come al solito, nessun verdetto sembra scontato in quanto il torneo è sempre incerto sino alla fine e bastano pochi ...

Serie A2 Old Wild West - Le ultime per la 14giornata nel girone Est : Serie A2 OLD Wild West 2017-2018 14giornata girone Est CALENDARIO Quattordicesima giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Est, ultimo turno del 2017. Sette gare si giocano venerdì 29, posticipo ...

Hockey su pista - 14^ giornata Serie A1 2017-2018 : avvio soft per Lodi e Forte dei Marmi nel girone di ritorno - match clou tra Valdagno e Viareggio : Sarà un testacoda ad aprire le danze nel girone di ritorno e a chiudere formalmente l’anno solare per il campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. Il Lodi sfiderà in casa il Giovinazzo mercoledì 28 novembre in un match sulla carta senza storia. I campioni d’Italia sono reduci da una pesante sconfitta sul campo del Forte dei Marmi, ma hanno un’occasione ghiotta per rifarsi e per provare nuovamente ad allungare sulle ...

Serie C : classifica spettatori - ecco le regine del girone di andata Video : Archiviato da alcuni giorni il girone di andata del #campionato di #Serie C, è tempo di consuntivi per quanto riguarda i dati relativi alla media degli spettatori nei tre gironi. Molte conferme, qualche novita' tra le prime squadre classificate rispetto alle previsioni iniziali ed al blasone dei singoli club. Nel girone A, si conferma al primo posto il Pisa con un media di 6872 spettatori, to dal Livorno, dominatore assoluto del girone con 5379, ...

Basket - Serie A2 : Risultati e classifica del girone Ovest