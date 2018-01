Serie A | quote scudetto | la Juve batte il Napoli nelle quote

PROBABILI FORMAZIONI / Verona Juventus : quote e ultime novità live. Chi non ci sarà (Serie A 19^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Verona Juventus: quote e le ultime novità live sugli 11 in campo per la 19^ giornata di Serie A. L'ex Kean titolare in attacco?.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 15:52:00 GMT)

Probabili formazioni/ Inter Lazio - quote e le ultime novità live. Gli assenti (Serie A - 19a giornata) : Probabili formazioni Inter Lazio, quote e le ultime novità live (Serie A, 19a giornata). La squadra di Spalletti di nuovo in campo dalle ore 18:00 per dimenticare le ultime prestazioni(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 14:51:00 GMT)

Pronostici Serie A / Le quote e le scommesse : focus su Bologna-Udinese (19^ giornata) : Pronostici Serie A: le quote e le scommesse per le partite della 19^ giornata di campionato. napoli verso il titolo di campione d'inverno ma serve vincere allo Scida.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 13:53:00 GMT)

Probabili formazioni/ Roma Sassuolo - quote e le ultime novità live. I migliori (Serie A - 19a giornata) : Probabili formazioni Roma Sassuolo, quote e le ultime novità live (Serie A, 19a giornata). Di Francesco vuole chiudere l’anno in bellezza, dimenticando in fretta le due recenti sconfitte(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 13:51:00 GMT)

Serie A : Inter-Lazio - le quote vedono nerazzurro : ROMA - Il bilancio dell'Inter segna un calo vertiginoso con tre sconfitte consecutive tra Serie A e Coppa Italia, e un solo gol realizzato nelle ultime cinque partite disputate, ma in vista dell'...

Probabili formazioni/ Fiorentina Milan - quote e le ultime novità live. I migliori (Serie A - 19a giornata) : Probabili formazioni Fiorentina Milan, quote e le ultime novità live (Serie A, 19a giornata). Gattuso spera in una vittoria dopo la grande prestazione nel derby di Coppa Italia(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 11:52:00 GMT)

