Serie A nelle feste | esperimento riuscito | quasi 25 000 spettatori di media sugli spalti

Serie A Genoa - Laxalt : "Torino forte - ma crediamo nelle nostre qualità" : GENOVA - Il 28 ottobre 2015 Diego Laxalt segnò due gol in un bellissimo 3-3 tra Torino e Genoa , segnando la seconda rete al minuto 93. A due giorni da una nuova trasferta in terra granata, l'esterno ...

Gomorra 4 La Serie / Anticipazioni quarta stagione : un ritorno shock nelle prossime puntate? : Le Anticipazioni di Gomorra 4 e il commento dell'ultimo episodio andato in onda ieri sera su Sky Atlantic. Ciro è morto, ecco i primi rumors sulla nuova stagione.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 17:37:00 GMT)

Corea del Nord : nelle loro Serie tv paura del regime o ironia? Ecco le soap nell’era Kim : Amanti delle serie Tv, appassionati di film, vi siete mai chiesti quali siano i preferiti dei NordCoreani? Nonostante un regime molto duro, il regno di Pyongtyang in realtà riconosce alcune delle sue debolezze. E ci scherza su. Lo fa per esempio attraverso la sitcom per famiglie ‘Our Neighbors’, ambientata in un grattacielo nel quartiere di Changjong di Pyongyang. Lo show sembra destinato a mostrare quanto le condizioni di vita ...

Calcio - Serie D. Sanremese-San Donato Tavarnelle : la web cronaca del match (LIVE) : Serie D - 16IORNATA Sanremese-San Donato Tavarnelle 0-0 3' occasione colossale per gli ospiti su erroraccio di Barka: retropassaggio sciagurato che innesca Regoli che supera Gavellotti ma a porta ...

Calcio - record nelle scommesse di Juventus-Benevento : vittoria dei campani data a 35 - quota più alta della storia in Serie A! : Il Benevento non ha ancora conquistato punti in Serie A, ha perso le prime undici partite di campionato (peggior avvio della storia) e domenica 5 novembre affronterà la Juventus nella dodicesima giornata. Si preannuncia un colosso insuperabile per i campani e la Snai quota a 35 il successo dei giallorossi sul campo dei bianconeri! Si tratta della quota più alta offerta nella storia della Serie A! Un primato sicuramente poco invidiabile per il ...

Serie A - scudetto : Napoli favorito - Juve a un soffio nelle quote : ROMA - Napoli ancora in vetta alla Serie A con 31 punti e ancora favorito per lo scudetto secondo i bookmaker: si gioca a 1,95 su 888sport.it. Nel caso, lo scudetto azzurro spezzerebbe la Serie della ...

Serie B Parma - D'Aversa : "Vogliamo stare nelle zone alte" : Parma - Roberto D'Aversa ha chiesto al Parma un grande sforzo per conquistare i tre punti contro l'Avellino. "Avremo di fronte una squadra strutturata e forte fisicamente, con giocatori esperti - ha ...