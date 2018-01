: selfieccino - SalmaBaz : selfieccino - piobulgaro : Dal 2018 i selfie si posteranno direttamente sul cappuccino: nasce la moda del Selfieccino - infoitsalute : Dal 2018 i selfie si posteranno direttamente sul cappuccino: nasce la moda del Selfieccino (Fidelity News)… - TutteLeNotizie : Dal 2018 i selfie si posteranno direttamente sul cappuccino: nasce la moda del Selfieccino… - Radio105 : Stiamo ancora cercando di capire se questa cosa è geniale o agghiacciante... nel dubbio... #buongiornissimo… -

(Di martedì 2 gennaio 2018) Sono finiti i tempi in cui, al massimo, sul vostro cappuccino potevate trovare disegnato un cuore, più o meno accurato a seconda della perizia del barista. Ora, grazie alla tecnologia, è possibile farsene servire uno con la vostra faccia che appare, in tutti i dettagli, sulla schiuma. A patto che riteniate tale effimero piacere possa valere una spesa di 5 sterline e 75 (circa 6 euro e 50 centesimi). Tanto costa un "" al The Tea Terrace di Londra, dove, per ordinarne uno, basta inviare una propria foto via WhatsApp allo staff del locale. L'immagine verrà scannerizzata e poi elaborata da una macchina che la riprodurrà sul cappuccino con un colorante insapore. L'operazione richiede in tutto quattro minuti. Il bar, sito nella centralissima Oxford Street, ha servito circa 400 "selfieccini" nei primi tre ...