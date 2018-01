Scuola | Fedeli | ‘fare 100 mila assunzioni e poi averli contro’

Scuola - ultime maestre licenziate : Fedeli su diplomate - cosa avverrà nel 2018? Video : Questione del licenziamento delle maestre dalle scuole primarie e dell'Infanzia con diploma magistrale, estromissione delle docenti dalle graduatorie ad esaurimento #gae e possibile inclusione dal prossimo anno scolastico nelle terze fasce della graduatorie di istituto: è intervenuto il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, facendo anche il punto sul rinnovo del contratto nella #Scuola ...

Dopo gli statali - la Scuola. Valeria Fedeli : "Il contratto è pronto". Aumenti fino a 200 euro in busta paga : Sul contratto per la scuola e l'università "ci vedremo martedì" con i sindacati, e "lavoriamo per un rinnovo in tempi i più rapidi possibile. Lavoriamo per trovare una soluzione per tutto il comparto, presidi compresi. La scuola, come tutto il settore del pubblico impiego, ha un contratto fermo da nove anni e Dopo gli statali ora tocca a tutta la filiera della conoscenza". Lo assicura il ministro dell'istruzione, Valeria ...

Fedeli : "Contratto della Scuola pronto - soldi in arrivo. Per la valorizzazione prof - fondo di 10 mln" : Sul contratto per la scuola e l'università «ci vedremo martedì» con i sindacati, «e lavoriamo per un rinnovo in tempi i più rapidi possibile. Lavoriamo per...

Scuola - lettera Fedeli con clamoroso errore nel congiuntivo : il Miur si giustifica così : Il portale ‘Huffington Post‘ ha pubblicato un articolo attraverso il quale si mette in evidenza un clamoroso errore grammaticale commesso dalla ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, in occasione di una lettera scritta al noto quotidiano ‘Il Corriere della Sera‘. Nella lettera, infatti, si legge: “Un’ultima considerazione a proposito di costante aggiornamento, sarebbe opportuno che lo studio della Storia non ...

Valeria Fedeli - la gaffe del ministro della Scuola : congiuntivo - scelta sbagliata : ROMA Valeria Fedeli, la gaffe del ministro della scuola: congiuntivo, scelta sbagliata. L'errore è di quelli da matita blu: un congiuntivo presente al posto di un congiuntivo imperfetto, scelta ...

Contratto Scuola 2018 ultime notizie : ecco le parole della ministra Valeria Fedeli : La ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, sta per concludere il suo mandato al dicastero di Viale Trastevere: a fine anno, infatti, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, procederà allo scioglimento delle Camere in vista delle nuove elezioni politiche che, probabilmente, si terranno il prossimo 4 marzo. Valeria Fedeli, a breve l’addio al Miur Valeria Fedeli ha già, comunque, annunciato che non […] L'articolo ...

Scuola - Valeria Fedeli dice addio al Miur : ‘Lascio agli insegnanti il compito di darmi il voto’ : La ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, sta per congedarsi dal suo incarico quale numero uno del dicastero di Viale Trastevere. Il presidente della Repubblica, Mattarella, salvo colpi di scena, il 22 o il 23 dicembre prenderà atto che la legislatura non ha più nulla da dire. Tenendola in vita, i nostri onorevoli resterebbero sfaccendati fino al 15 marzo: […] L'articolo Scuola, Valeria Fedeli dice addio al Miur: ‘Lascio ...

Assunzioni Scuola e concorso docenti 2018 Fedeli : 'Novità graduatorie regionali' Video : Assunzioni dei docenti nella #scuola e concorsi del 2018, le graduatorie degli insegnanti potrebbero essere regionali. A dichiararlo è stato il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, in procinto di stravolgere uno dei tasselli fondamentali della riforma della Buona scuola di Renzi di due anni fa. Ovvero del meccanismo che finora ha permesso di assumere i docenti nelle scuole anche fuori regione rispetto alla residenza, situazione che ha ...

Assunzioni Scuola e concorso docenti 2018 Fedeli : 'Novità graduatorie regionali' : Assunzioni dei docenti nella scuola e concorsi del 2018, le graduatorie degli insegnanti potrebbero essere regionali. A dichiararlo è stato il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, in procinto di stravolgere uno dei tasselli fondamentali della riforma della Buona scuola di Renzi di due anni fa. Ovvero del meccanismo che finora ha permesso di assumere i docenti nelle scuole anche fuori regione rispetto alla residenza, situazione che ha ...

Palermo : via statua Madonna da Scuola - Catanoso (Fi) 'Fedeli intervenga' : Palermo, 23 nov. (AdnKronos) - "Non so chi sia il dirigente scolastico che con i tanti problemi che le scuole di oggi vivono quotidianamente abbia trovato il tempo per vietare la preghierina a scuola ai bimbi dai 3 ai 10 anni e per rimuovere dall’istituto le immagini sacre. Credo che il ministro Fed

Scuola - Fedeli : nei prossimi 2 anni esaurite graduatorie secondaria : Roma, 22 nov. (askanews) Numerose graduatorie della Scuola secondaria 'si sono effettivamente esaurite per effetto del piano assunzionale straordinario, dell'incremento delle facoltà assunzionali ...