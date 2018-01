Scontri in Iran | almeno 450 arresti a Teheran da sabato scorso

Proteste e Scontri : altri 9 mortiAdesso in Iran è caos totale : Nove persone sono rimaste uccise nelle Proteste antigovernative della scorsa notte in Iran, tra cui un bambino di 11 anni e un mebro dei Guardiani della rivoluzione Segui su affaritaliani.it

Iran senza pace - ancora Scontri tra manifestanti e polizia. La tv di Stato : '12 morti dall'inizio delle proteste' : La situazione dell'economia Iraniana, ha proseguito il presidente, "è migliore rispetto al livello medio mondiale e la crescita economica del paese si è attestata al 6% nella prima metà dell'anno ...

Iran senza pace - ancora Scontri tra manifestanti e polizia. La tv di Stato : "12 morti dall'inizio delle proteste" : ancora sangue in Iran. Non si fermano le proteste antigovernative contro il carovita e contro la corruzione del regime: secondo la tv di Stato i morti dall'inizio delle sommosse sono 12. Le autorità affermano che le forze dell'ordine non sparano ai manifestanti e accusano i "sobillatori" dei disordini o "controrivoluzionari" armati di infiltrarsi fra i dimostranti.Nelle ultime ore i dimostranti hanno attaccato stazioni di polizia e ...

