Sciopero dei giudici di pace | dall' 8 gennaio al 4 febbraio solo un' udienza a settimana

Sciopero Rai del 3 gennaio 2018 : Juventus-Torino e sci senza telecronaca - protesta per la mancata trasmissione dei Mondiali di calcio : E’ ufficiale: proclamato lo Sciopero dei giornalisti sportivi Rai per la giornata di mercoledì 3 gennaio 2018. Una decisione che potrebbe lasciare amareggiati i telespettatori che proprio questo mercoledì hanno in programma l’appuntamento con il match di Coppa Italia tra Juventus e Torino oltre anche alla diretta dello slalom femminile di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il motivo della protesta si giustifica in ...

Scuola - lunedì 8 gennaio Sciopero dei docenti di scuola Primaria e Infanzia : Sarà il primo sciopero del nuovo anno. I Cobas hanno indetto per lunedì 8 gennaio 2018 uno sciopero dei docenti della scuola Primaria e dell`Infanzia: ci sarà una manifestazione nazionale a Roma...

Amazon Sciopero dei dipendenti : sindacalisti bloccati - polizia in azienda : sciopero dei dipendenti Amazon dopo che l'azienda non si è presentata al tavolo convocato dal prefetto di Piacenza. I sindacati hanno proclamato uno sciopero di due ore a fine...

Sciopero dei treni domenica 17 dicembre : orari e modalità : MILANO Sciopero dei treni oggi, domenica 17 dicembre. L'agitazione nazionale è stata indetta dal sindacato Or.S.A. Ferrovie per otto ore, dalle 9 alle 17, con possibili ripercussioni su tutto il Paese,...

Porto - Sciopero e presidio dei lavoratori : Genova - I portuali hanno deciso di scioperare e presidiare i varchi portuali. La protesta indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti è per criticare alcuni contenuti del Correttivo porti (che ...

Nuovo Sciopero dei medici e veterinari previsto l'8 e 9 febbraio - : I professionisti del settore incroceranno le braccia per 48 ore. Il Nuovo stop, che segue quello del 12 dicembre, servirà a portare "la sanità tra i temi di una campagna elettorale già avviata"

Anpac sospende Sciopero dei pilotii dopo svolta Ryanair : svolta di Ryanair nei rapporti con i suoi dipendenti. La compagnia irlandese annuncia di aver scritto ai sindacati dei piloti in Irlanda, Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Portogallo invitandoli ...

Ryanair - svolta storica : ?riconosce i sindacati dei piloti. Anpac sospende Sciopero - Fit-Cisl no : Il vettore low cost irlandese ha annunciato che riconoscerà il ruolo dei sindacati per la prima volta nei suoi circa 30 anni di storia. La decisione arriva dopo il crescendo di proteste che avrebbe potuto sfociare in un maxi-sciopero programmato per oggi. Ryanair ha annunciato di aver scritto ai sindacati dei piloti di Irlanda, Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Portogallo, invitandoli a colloqui per riconoscere questi sindacati come ...

L'8 e 9 febbraio nuovo Sciopero dei medici e veterinari : "Come avevamo annunciato - concludono i sindacati medici - siamo solo all'inizio di una vertenza che il mondo della dirigenza pubblica del SSN ha compreso e condiviso. In assenza di risposte, ...

Ryanair fa dietrofront : 'Riconosceremo i sindacati dei piloti'. Oggi aerei a terra per lo Sciopero del personale : 'Ryanair - si legge in una nota - cambierà la sua politica di lunga data di non riconoscere i sindacati al fine di evitare qualsiasi minaccia di interruzione del servizio ai suoi clienti e ai suoi ...

Trasporti aerei - venerdì Sciopero dei dipendenti di Ryanair - Alitalia - Vueling ed Enav. Già diversi voli cancellati : Scioperano i dipendenti di Ryanair, Alitalia, Vueling ed Enav. E si preannuncia un venerdì di disagi per chi viaggia in aereo. A conti fatti, i problemi nel comparto aereo investiranno, a scaglioni, tutta la giornata. Dalle 13 alle 17 sciopereranno i lavoratori di Ryanair e controllori di volo, mentre il personale di Vueling si fermerà dalle 10 alle 14. In Alitalia hanno proclamato lo sciopero soltanto i lavoratori rappresentati dalla sigla Cub, ...

Caso Ryanair - Garante : "Affermazioni su Sciopero tipiche dei primi del 900" : (Teleborsa) - Il Garante per gli scioperi torna a condannare la minaccia di Ryanair ai suoi piloti, che prevede il blocco degli aumenti retributivi, delle turnazioni di lavoro, delle promozioni e dei ...

Ryanair - dietro allo Sciopero dei dipendenti le clausole oscure del contratto : infortuni e busta paga a fisarmonica : “Se sei assente dal lavoro a causa di un infortunio avvenuto sia a lavoro sia fuori lavoro, qualsiasi retribuzione per malattia sostenuta dalla compagnia in seguito a detta assenza verrà pagata come prestito e dovrà essere ripagata alla compagnia quando avrai recuperato in merito a ferite, condizioni o assenza dal lavoro”. E ancora: “Il tuo salario è soggetto a una revisione annuale ogni aprile, ad assoluta discrezione della ...

Famiglia cristiana - digiuno e Sciopero dei giornalisti : Una giornata di digiuno e di sciopero dei giornalisti di Famiglia cristiana , voce storica e prestigiosa della società e della Chiesa italiane, per salvare la testata e lanciare un drammatico grido d'...