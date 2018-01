Sci di fondo | Tour de Ski 2018 Cologna e Oestberg | dalla Svizzera con furore ma non è

: Il programma delle gare settimanali: sci alpino fra Kranjska Gora e Adelboden, il fondo conclude il Tour de Ski... - TSabotha : Il programma delle gare settimanali: sci alpino fra Kranjska Gora e Adelboden, il fondo conclude il Tour de Ski... -

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 2 gennaio 2018) Darioe Ingvild Flugstadhanno affrontato il viaggio innevato da Lenzerheide a Oberstdorf con il sorriso sulle labbra ma non con la certezza di avere già in tasca la vittoria nelde Ski. In campo maschileha dato uno scrollone importante alla classifica vincendo le due gare distance e tornando ai massimi livelli dopo due anni difficili a causa soprattutto dei problemi fisici che lo hanno tormentato. I 22” di distacco inflitti a Ustiugov non bastano però per dormire sonni tranquilli in vista della seconda parte del. Ustiugov non è quello esplosivo dello scorso anno che fece incetta di vittorie ma anche nelle due gare dove ha sofferto, in particolare nella 15 km a tecnica classica, ha mostrato una capacità di reazione e di saper affrontare la sofferenza da vero campione. Spesso, quando si superano in questo modo i momenti difficili, può arrivare la ...