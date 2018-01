: Scabbia in italia: sei le persone contagiate - Cututtucori : Scabbia in italia: sei le persone contagiate - DonnaFanpage : Nuovi caso in Italia. Se hai questi sintomi ecco di cosa si tratta: - va_varca : RT @TutteLeNotizie: La scabbia torna in Italia: sei contagiati all'ospedale di Foggia. Cos'è la scabbia… - DiarioSalute : La #scabbia torna in Italia: sei contagiati all’ospedale di #Foggia. Cos’è la scabbia, sintomi e cure - eryka_bo : RT @TutteLeNotizie: La scabbia torna in Italia: sei contagiati all'ospedale di Foggia. Cos'è la scabbia… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 2 gennaio 2018) La, è una delle malattie infettive che spaventa di più, poiché tende a diffondersi molto rapidamente, una volta iniziato il circolo di contagi. In questi giorni più che mai lasta tornando ad incutere molta paura alla popolazionena. Pare infatti, che in un paese nella provincia di Foggia (più precisamente a Lucera), un'intera famiglia di seisia arrivata in ospedale presentando sintomi della. La famiglia (in cui sono presenti anche tre bambine), accompagnati dai servizi sociali del comune di Lucera, presentava sintomi dellain varie parti del corpo, soprattutto sulla schiena. L'isolamento e le precauzioni dell'ospedale Dopo il loro arrivo in ospedale il 23 dicembre, e dopo la diagnosi di, i contagiati sono stati subito messi in isolamento dai medici e dagli infermieri dell'ospedale di Foggia, per motivi precauzionali. La famiglia - ...